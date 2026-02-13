Eros Ramazzotti annuncia nuove date europee per il 2027

Dopo il successo della data zero di Mantova e il debutto parigino di domani, l’artista romano aggiunge nuove tappe.

Dopo il successo della data zero di Mantova e in vista del debutto internazionale previsto per il 14 febbraio all’Accor Arena di Parigi, Eros Ramazzotti ha annunciato l’estensione del suo “Una storia importante world tour / Una Historia importante world tour” con nuovi appuntamenti europei nel 2027.

Il cantautore romano, che sta per intraprendere un’imponente tournée che toccherà 30 Paesi tra Europa, Nord America-Canada e America Latina, ha svelato i primi dettagli del ritorno sul Vecchio Continente per il prossimo anno. In meno di dodici mesi, Ramazzotti tornerà in alcune delle città già visitate durante il tour 2026 – tra cui Bruxelles, Amsterdam, Monaco, Zurigo e Barcellona – aggiungendo però anche nuove tappe come Lussemburgo, Düsseldorf, Hannover, Mannheim, Grenoble, Montpellier, Pamplona e Valencia.

Il tour e la band

Il tour, prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, ha già registrato numerosi sold out, confermando l’affetto immutato del pubblico per uno degli artisti italiani più amati all’estero. Un momento particolarmente atteso sarà il ritorno negli stadi italiani, previsto a partire dal 6 giugno.

Eros Ramazzotti al Festival di Sanremo 2024

Sul palco, Ramazzotti sarà accompagnato da una band d’eccezione guidata da Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere, affiancato da Christian Rigano. Completeranno la formazione Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, oltre alle vocalist Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop.

I biglietti per le date europee del 2027 saranno disponibili dalle ore 14.00 di domani, venerdì 13 febbraio, sui circuiti di vendita autorizzati.

Le date del tour

11 Febbraio 2026 – Mantova, PalaUnicalSOLD OUT – DATA ZERO

14 Febbraio 2026 – Paris, Accor Arena SOLD OUT

16 Febbraio 2026 – Strasbourg, Zenith SOLD OUT

18 Febbraio 2026 – Nice, Palais Nikaia SOLD OUT

22 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT

23 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT

25 Febbraio 2026 – Munchen, Olympiahalle SOLD OUT

28 Febbraio 2026 – Hamburg, Barclays Arena SOLD OUT

2 Marzo 2026 – Berlin, Uber Arena

4 Marzo 2026 – Copenhagen, Royal Arena

6 Marzo 2026 – Oslo, Unity Arena

8 Marzo 2026 – Gothenburg, Scandinavium

12 Marzo 2026 – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena SOLD OUT

16 Marzo 2026 – Zurich, Hallenstadion SOLD OUT

20 Marzo 2026 – Frankfurt, Festhalle SOLD OUT

22 Marzo 2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle SOLD OUT

24 Marzo 2026 – Geneva, Arena Geneve

27 Marzo 2026 – Lyon, Ldlc Arena

29 Marzo 2026 – Toulon, Zenith SOLD OUT

6 Aprile 2026 – Kaunas, Žalgirio Arena

8 Aprile 2026 – Krakow, Tauron Arena Krakow

10 Aprile 2026 – Prague, 02 Arena

13 Aprile 2026 – Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

16 Aprile 2026 – Bratislava, Tipos Arena

19 Aprile 2026 – Budapest, Mvm Dome SOLD OUT

22 Aprile 2026 – Bucharest, Romexpo

24 Aprile 2026 – Sofia, Arena 8888

26 Aprile 2026 – Belgrade, Belgrade Arena

28 Aprile 2026 – Zagreb, Arena Zagreb

2 Maggio 2026 – Barcelona, Palau Sant Jordi SOLD OUT

4 Maggio 2026 – Madrid, Movistar Arena

6 Maggio 2026 – Lisboa, Meo Arena

6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium

9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona SOLD OUT

16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio

23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola SOLD OUT

27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

16 Ottobre 2026 – Toronto, Coca-Cola Coliseum

18 Ottobre 2026 – Montreal, Place Bell

22 Ottobre 2026 – Boston, Boch Center Wang Theatre

24 Ottobre 2026 – New York, Infosys Theater @ Madison Square Garden

28 Ottobre 2026 – Chicago, Rosemont Theatre

31 Ottobre 2026 – Miami, Kaseya Center

4 Novembre 2026 – Houston, Smart Financial Centre

7 Novembre 2026 – Los Angeles, Youtube Theater

10 Novembre 2026 – Monterrey, Arena Monterrey

12 Novembre 2026 – Guadalajara, Arena Guadalajara

14 Novembre 2026 – Mexico Df, Arena Cdmx

18 Novembre 2026 – San Josè, Estadio Nacional De Costa Rica

21 Novembre 2026 – Bogota, Movistar Arena

24 Novembre 2026 – Lima, Arena 1

26 Novembre 2026 – Santiago, Movistar Arena

28 Novembre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena

30 Novembre 2026 – São Paulo, Vibra São Paulo

1 aprile 2027 – Luxembourg, Rockhal

4 aprile 2027 – Bruxelles, Forest National

6 aprile 2027 – Amsterdam, Ziggo Dome

8 aprile 2027 – Dusseldorf, PSD Bank Dome

11 aprile 2027 – Hannover, Zag Arena

14 aprile 2027 – Mannheim, SAP Arena

16 aprile 2027 – Munich, Olympiahalle

20 aprile 2027 – Zurich, Hallenstadion

22 aprile 2027 – Grenoble, Palais des Sports

24 aprile 2027 – Montpellier, Sud de France Arena

27 aprile 2027 – Barcelona, Palau Sant Jordi

2 maggio 2027 – Pamplona, Navarra Arena

4 maggio 2027 – Valencia, Roig Arena