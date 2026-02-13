Eros Ramazzotti annuncia nuove date europee per il 2027

Dopo il successo della data zero di Mantova e il debutto parigino di domani, l’artista romano aggiunge nuove tappe.
Dopo il successo della data zero di Mantova e in vista del debutto internazionale previsto per il 14 febbraio all’Accor Arena di Parigi, Eros Ramazzotti ha annunciato l’estensione del suo “Una storia importante world tour / Una Historia importante world tour” con nuovi appuntamenti europei nel 2027.
Il cantautore romano, che sta per intraprendere un’imponente tournée che toccherà 30 Paesi tra Europa, Nord America-Canada e America Latina, ha svelato i primi dettagli del ritorno sul Vecchio Continente per il prossimo anno. In meno di dodici mesi, Ramazzotti tornerà in alcune delle città già visitate durante il tour 2026 – tra cui Bruxelles, Amsterdam, Monaco, Zurigo e Barcellona – aggiungendo però anche nuove tappe come Lussemburgo, Düsseldorf, Hannover, Mannheim, Grenoble, Montpellier, Pamplona e Valencia.
Il tour e la band
Il tour, prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, ha già registrato numerosi sold out, confermando l’affetto immutato del pubblico per uno degli artisti italiani più amati all’estero. Un momento particolarmente atteso sarà il ritorno negli stadi italiani, previsto a partire dal 6 giugno.
Sul palco, Ramazzotti sarà accompagnato da una band d’eccezione guidata da Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere, affiancato da Christian Rigano. Completeranno la formazione Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, oltre alle vocalist Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop.
I biglietti per le date europee del 2027 saranno disponibili dalle ore 14.00 di domani, venerdì 13 febbraio, sui circuiti di vendita autorizzati.
Le date del tour
11 Febbraio 2026 – Mantova, PalaUnicalSOLD OUT – DATA ZERO
14 Febbraio 2026 – Paris, Accor Arena SOLD OUT
16 Febbraio 2026 – Strasbourg, Zenith SOLD OUT
18 Febbraio 2026 – Nice, Palais Nikaia SOLD OUT
22 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT
23 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT
25 Febbraio 2026 – Munchen, Olympiahalle SOLD OUT
28 Febbraio 2026 – Hamburg, Barclays Arena SOLD OUT
2 Marzo 2026 – Berlin, Uber Arena
4 Marzo 2026 – Copenhagen, Royal Arena
6 Marzo 2026 – Oslo, Unity Arena
8 Marzo 2026 – Gothenburg, Scandinavium
12 Marzo 2026 – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena SOLD OUT
16 Marzo 2026 – Zurich, Hallenstadion SOLD OUT
20 Marzo 2026 – Frankfurt, Festhalle SOLD OUT
22 Marzo 2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle SOLD OUT
24 Marzo 2026 – Geneva, Arena Geneve
27 Marzo 2026 – Lyon, Ldlc Arena
29 Marzo 2026 – Toulon, Zenith SOLD OUT
6 Aprile 2026 – Kaunas, Žalgirio Arena
8 Aprile 2026 – Krakow, Tauron Arena Krakow
10 Aprile 2026 – Prague, 02 Arena
13 Aprile 2026 – Leipzig, Quarterback Immobilien Arena
16 Aprile 2026 – Bratislava, Tipos Arena
19 Aprile 2026 – Budapest, Mvm Dome SOLD OUT
22 Aprile 2026 – Bucharest, Romexpo
24 Aprile 2026 – Sofia, Arena 8888
26 Aprile 2026 – Belgrade, Belgrade Arena
28 Aprile 2026 – Zagreb, Arena Zagreb
2 Maggio 2026 – Barcelona, Palau Sant Jordi SOLD OUT
4 Maggio 2026 – Madrid, Movistar Arena
6 Maggio 2026 – Lisboa, Meo Arena
6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium
9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona SOLD OUT
16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio
23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola SOLD OUT
27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium
16 Ottobre 2026 – Toronto, Coca-Cola Coliseum
18 Ottobre 2026 – Montreal, Place Bell
22 Ottobre 2026 – Boston, Boch Center Wang Theatre
24 Ottobre 2026 – New York, Infosys Theater @ Madison Square Garden
28 Ottobre 2026 – Chicago, Rosemont Theatre
31 Ottobre 2026 – Miami, Kaseya Center
4 Novembre 2026 – Houston, Smart Financial Centre
7 Novembre 2026 – Los Angeles, Youtube Theater
10 Novembre 2026 – Monterrey, Arena Monterrey
12 Novembre 2026 – Guadalajara, Arena Guadalajara
14 Novembre 2026 – Mexico Df, Arena Cdmx
18 Novembre 2026 – San Josè, Estadio Nacional De Costa Rica
21 Novembre 2026 – Bogota, Movistar Arena
24 Novembre 2026 – Lima, Arena 1
26 Novembre 2026 – Santiago, Movistar Arena
28 Novembre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena
30 Novembre 2026 – São Paulo, Vibra São Paulo
1 aprile 2027 – Luxembourg, Rockhal
4 aprile 2027 – Bruxelles, Forest National
6 aprile 2027 – Amsterdam, Ziggo Dome
8 aprile 2027 – Dusseldorf, PSD Bank Dome
11 aprile 2027 – Hannover, Zag Arena
14 aprile 2027 – Mannheim, SAP Arena
16 aprile 2027 – Munich, Olympiahalle
20 aprile 2027 – Zurich, Hallenstadion
22 aprile 2027 – Grenoble, Palais des Sports
24 aprile 2027 – Montpellier, Sud de France Arena
27 aprile 2027 – Barcelona, Palau Sant Jordi
2 maggio 2027 – Pamplona, Navarra Arena
4 maggio 2027 – Valencia, Roig Arena