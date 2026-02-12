Un evento musicale che promette di ridefinire l’esperienza dei festival con una miscela di innovazione, tecnologia e una lineup di artisti di fama mondiale.

L’Hellwatt Festival si prepara a portare una ventata di novità nel panorama musicale internazionale, occupando la RCF Arena di Reggio Emilia dal 4 al 18 luglio. Con una produzione che punta a coniugare innovazione tecnologica e qualità artistica, questo evento si distingue per la sua capacità di offrire un’esperienza culturale unica.

Non si tratta di semplici concerti, ma di veri e propri eventi festivalieri che prenderanno vita dalle ore 12:00 fino a tarda notte. Il programma, suddiviso in tre weekend, include artisti del calibro di Kanye West, Ozuna, Wiz Khalifa, Ice Spice, The Chainsmokers, Swedish House Mafia, Afrojack, DJ Snake e Alok. Le prevendite dei biglietti inizieranno mercoledì 18 febbraio alle ore 16:00 su Ticketmaster.

Una nuova concezione di festival

Ogni giornata del festival sarà articolata in più fasi: pre-party, concerti dal vivo sul Main Stage, EDM Set Night e afterparty. L’area boulevard, già nota per essere stata teatro di eventi legati a Ligabue, si trasformerà in un set cinematografico dalle 12:00 alle 18:00 grazie al Takeover@Hellwatt curato dal celebre Zamna Festival.

L’area sarà caratterizzata da scenografie futuristiche e immersive, creando un’atmosfera unica che si concluderà con afterparty fino al mattino. Ogni sera, dalle 18:00, il Main Stage ospiterà grandi nomi della musica internazionale, mentre l’EDM Set Night vedrà protagonisti artisti di spicco come Lost Frequencies, Martin Garrix, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, e gli Swedish House Mafia.

Un team creativo internazionale

L’Hellwatt Festival si avvale di un team creativo di spessore internazionale, tra cui lo studio canadese Moment Factory, rinomato per la progettazione di scenografie digitali e installazioni multimediali su larga scala. Questo studio ha firmato progetti del calibro del Super Bowl XLVI Halftime Show con Madonna e il concerto in streaming di Billie Eilish.

La direzione della produzione è affidata a Vittorio Dellacasa, con un forte impegno verso la sostenibilità, attraverso il riutilizzo di opere abbandonate. Gli investimenti sono significativi, con l’obiettivo di creare eventi anche ad Halloween e sviluppare una struttura mobile per ospitare un festival natalizio alla RCF Arena, un’idea mai vista prima in Italia.

Rita Ora alla

Parigi Fashion Week – notiziemusica.it

Un programma variegato con artisti di fama mondiale

Il programma dettagliato dell’Hellwatt Festival prevede esibizioni di artisti di fama mondiale. Il 4 luglio, il Main Stage vedrà esibirsi Poison Beatz, Baby Gang, Offset, Ice Spice, Ty Dolla $ign e Wiz Khalifa, con l’EDM Set Night che ospiterà Lost Frequencies e Martin Garrix. Il giorno successivo, il 5 luglio, sarà il turno di Lolita, Nicky Jam, Ozuna, Rita Ora e come headliner The Chainsmokers, mentre Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike e DJ Snake animeranno l’EDM Set Night. L’11 luglio il Main Stage accoglierà Benny Benassi, Clean Bandit e Alok, seguiti dagli Swedish House Mafia. L’attesa per i tre grandi nomi mancanti è alta, ma il 17 luglio promette un artista di altissimo livello, mentre il 18 luglio vedrà il ritorno di Kanye West.