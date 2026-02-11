Un evento speciale per celebrare l’uscita di “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” di Harry Styles, con una performance unica a Manchester.

Harry Styles si prepara a regalare ai suoi fan un’esperienza unica con un concerto “one night only” a Manchester, proprio il giorno del lancio del suo nuovo album Kiss All the Time. Disco, Occasionally. L’evento si terrà il 6 marzo presso la Co-op Live Arena e rappresenta un’occasione esclusiva per ascoltare dal vivo i nuovi brani dell’artista. Il concerto si distingue dal Together, Together Tour, che prenderà il via ad Amsterdam a maggio, e vedrà Styles esibirsi in mini-residenze in varie città del mondo, tra cui New York e Londra.

Un ritorno atteso

Il nuovo album di Harry Styles, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, segna un importante traguardo nella carriera solista del cantante. Dopo il successo dei suoi primi tre album, tutti esorditi al primo posto della Billboard 200, Styles continua a sorprendere con la sua capacità di innovarsi musicalmente.

Il singolo Aperture, primo estratto dal nuovo disco, ha già raggiunto il primo posto nella Billboard Hot 100, consolidando lo status di Styles come uno degli artisti più influenti del momento. Questa nuova produzione musicale non solo amplifica la sua popolarità, ma dimostra anche la sua capacità di evolversi artisticamente.

Harry Styles

Un concerto unico e irripetibile

Il concerto di Manchester è un evento a parte rispetto al Together, Together Tour, ideato per celebrare il lancio dell’album con una performance speciale. Il poster promozionale, condiviso da Styles sui social, mostra l’artista in una spettacolare posa su una pista da ballo, enfatizzando l’atmosfera festosa dell’evento. I biglietti, avranno un prezzo accessibile di 20 sterline, rendendo l’evento accessibile a tutti i fan desiderosi di partecipare a questa speciale serata.

Un tour mondiale con un format innovativo

Il Together, Together Tour di Harry Styles si distingue per la scelta di non seguire il tradizionale schema dei tour mondiali. Invece, l’artista ha deciso di esibirsi in una serie di mini-residenze in città selezionate, offrendo ai fan l’opportunità di vivere un’esperienza più intima e coinvolgente.

Tra le tappe più significative, spiccano le 30 serate al Madison Square Garden di New York e i 12 show allo stadio di Wembley a Londra. Questo approccio innovativo non solo riflette la visione artistica di Styles, ma dimostra anche il suo desiderio di creare esperienze memorabili per il pubblico.