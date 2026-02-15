L’importanza del nuovo album di Mara Sattei, tra riflessioni personali e collaborazioni di spessore con grandi artisti italiani.

Mara Sattei, una delle voci più promettenti del panorama musicale italiano, ha lanciato il suo nuovo album CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO, segnando un momento significativo nella sua carriera. Questo progetto discografico, che esce oggi in formato digitale e il 27 febbraio in versione fisica con brani inediti, si presenta come un’opera intima e autobiografica.

Tra le tracce, spicca Le cose che non sai di me, canzone che presenterà al festival di Sanremo 2026. La cantautrice, pur ammettendo di non aspettarsi la vittoria, vive l’esperienza con emozione e consapevolezza, mettendo al centro della sua musica il valore del tempo, definito da lei stessa come “la cosa più preziosa che abbiamo”.

Un album ricco di collaborazioni

CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO si distingue anche per le numerose collaborazioni di spessore che lo caratterizzano. Mara Sattei ha lavorato con suo fratello thasup nel brano everest, rafforzando un sodalizio artistico già consolidato. Altri nomi di rilievo sono Noemi, con cui duetta in gran rumore, e Mecna, che condivide con lei il palco di Sanremo per la serata cover. La presenza di queste collaborazioni evidenzia la volontà di Mara di esplorare diverse sfumature musicali, mantenendo però un forte legame con la sua identità artistica.

L’esperienza di Sanremo

Partecipare a Sanremo 2026 rappresenta per Mara Sattei un ritorno su un palco che conosce già, dopo la partecipazione nel 2023 con Duemilaminuti scritta da Damiano David. Questa volta, però, l’artista ha scelto di presentare un brano completamente autobiografico, Le cose che non sai di me, una dedica d’amore nata dalla sua relazione personale. La canzone riflette un periodo della sua vita in cui ha trovato equilibrio e serenità, elementi che spera di trasmettere al pubblico attraverso la sua musica.

Damiano David torna a parlare dei Maneskin (Image Photo Agency – notiziemusica.it)

Il messaggio del tempo e l’approccio cantautorale dell’album

L’album CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO si concentra su un tema centrale: il tempo. Per Mara Sattei, il tempo è un bene prezioso da valorizzare, un elemento che non va vissuto con ansia ma con consapevolezza. Questo concetto si riflette nell’intero progetto discografico, che si distingue per un’impronta cantautorale più marcata rispetto ai lavori precedenti.

L’artista ha voluto che ogni brano trasmettesse un messaggio chiaro e diretto, sottolineando la sua capacità di combinare testi profondi con una melodia coinvolgente. L’album abbraccia un sound più pop, mantenendo però quella ricerca di autenticità che caratterizza l’intera produzione musicale di Mara Sattei.