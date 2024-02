La sua espressione destinata a diventare un meme: Lino Banfi svela il motivo della sua serietà durante la finale di Sanremo.

Durante la finale del Festival di Sanremo 2024, Lino Banfi – ospite d’onore seduto in prima fila al teatro Ariston – è diventato involontariamente protagonista sui social network per la sua espressione serissima, nonostante le performance e le battute che animavano la serata. Solo successivamente l’attore ha spiegato il motivo dietro la sua apparente impassibilità, suscitando ulteriori reazioni.

La faccia seria di Lino Banfi in prima fila

Durante la trasmissione “Domenica In” di Mara Venier, è stato finalmente rivelato il perché di quell‘espressione così seria, catturata dalle telecamere del Festival di Sanremo, che ha fatto il giro dei social network, trasformandosi in un meme.

Lino Banfi era seduto in prima fila all’Ariston, tuttavia la sua posizione dietro il maestro d’orchestra gli ha impedito di godersi lo spettacolo. “Ero seduto in prima fila, un posto bellissimo avranno pensato tutti! Vicino a Mara Venier, ad Alberto Matano. Io invece stavo proprio dietro il maestro De Amicis, io ho visto tutto il Festival di ieri sera secondo le cervicali e le scapole omerali del maestro. Che caz*o ho capito? Niente!“, ha esclamato Banfi, spiegando così la sua mancanza di reazioni durante la serata.

Rivolgendosi a Emma, poi, ha aggiunto: “Perché tutti i giovani che cantano mettono il microfono davanti la bocca e non si capisce niente? Non possiamo leggere neanche il labiale! Prima mettono il microfono davanti la bocca e poi urlano, noi vecchi non capiamo niente!“.

La frecciata di Ignazio Boschetto

Quando la questione sembrava essere ormai chiusa, ecco che Ignazio Boschetto, membro del trio Il Volo, ha fatto un commento che molti hanno interpretato come una frecciatina verso Lino Banfi. “Ultima cosa: volevo dire che i cantanti cantano, non urlano“, ha detto il cantante alla conduttrice, riferendosi implicitamente alle parole dell’attore.

Riproduzione riservata © 2024 - NM