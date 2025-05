Fedez è tornato al centro del gossip a causa di un violento scontro avvenuto con Blur. I fatti si sono verificati durante la partita della Kings League tra i Boomers e gli Stallions. Nel corso del match, il rapper e lo streamer si sono attaccati a causa di alcuni presunti insulti lanciati contro il cantante, evitando però di venire alle mani. Per questo motivo, Fedez ha ricevuto il tapiro d’oro, celebre premio di Striscia la Notizia.

Nel corso della puntata di Striscia la Notizia andata in onda il 12 maggio, Fedez ha ricevuto un nuovo tapiro d’oro. A consegnarglielo Valerio Staffelli , storico inviato del programma e addetto alla distribuzione dell’iconico premio. “Un altro tapiro? Ne ho tantissimi. Non so più dove metterli“, ha scherzato Fedez alla vista della statuetta.

Il rapper ha poi deciso di aprire una parentesi su quanto accaduto il 10 maggio durante la partita: “Ho usato parole molto forti? So dire e fare di peggio. Dovrei contenermi perché sono un esempio per i giovani? No, ho smesso di esserlo. Non voglio essere d’esempio per nessuno. È una partita di calcio, c’era un po’ di agitazione. Speriamo che da ora in poi si crei un clima un po’ più disteso“.