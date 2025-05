Il cantante ha parlato a cuore aperto della sua vita costellata di grandi successi e di momenti bui in cui pensò anche al suicidio.

Antonello Venditti ha rilasciato un’intervista per il Corriere della Sera in cui, partendo da “Notte prima degli esami”, ha ripercorso tutta la sua vita, ricordando i grandi successi ma anche i momenti di difficoltà. Un vissuto che ha visto come sfondo alcuni eventi che hanno segnato la storia dell’Italia, tant’è vero che lo stesso cantante ha scherzato: “A volte mi sembra di essere Forrest Gump. Mi trovavo in situazioni che hanno fatto la storia, mio malgrado“.

Le parole di Venditti sul mancato suicidio

Come anticipato, nel corso della sua vita il cantante ha dovuto fare i conti con alcuni grandi dolori. Tra questi la difficile separazione da Simona Izzo, tant’è vero che il cantante ha dichiarato: “In alcuni momenti pensai al suicidio. Con la macchina. L’unica cosa che mi era rimasta. Ma desistetti“. Piuttosto Venditti decise di lasciare la Brianza in cui visse per quattro anni e tornò a Roma, dove si diede alla scrittura di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Ed è qui che è nata anche “Notte prima degli esami“, celebre brano del 1984 che ancora oggi rappresenta la colonna sonora di tutti quegli studenti che stanno per terminare il loro ciclo di studi. E in effetti il tema della scuola è parecchio caro a Venditti, il quale, tuttavia, ricorda con amarezza gli anni del liceo, caratterizzati dal suo essere in sovrappeso: “Pesavo 94 chili. Fino a 16 anni praticamente non ho vissuto. Poi ebbi un incidente, finii in ospedale e in due mesi ne persi 30“. Antonello Venditti

Venditti sull’insulto alla persona disabile: “È stato un fake”