Ospite a Non lo faccio per moda, Elisabetta Gregoraci ha rivelato a Giulia Salemi le motivazioni che un anno fa l’hanno portata a lasciare la conduzione di Battiti Live. Infatti, nel 2024, il programma ha conosciuto una nuova conduzione, quella di Ilary Blasi. Per questo motivo, Elisabetta Gregoraci ha deciso di parlare a cuore aperto e ha detto la sua verità.

Lasciare un programma televisivo dopo anni di conduzione non dev’essere semplice. Eppure è ciò che è capitato anche ad Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, dopo sette anni al timone di Battiti Live, ha dovuto cedere il testimone alla collega Ilary Blasi. Un’azione non semplice e che Elisabetta ha fatto fatica ad accettare: “Sono rimasta male perché per me Battiti Live era proprio una famiglia“, ha ammesso di fronte a Giulia Salemi.

La conduttrice ha poi proseguito il racconto: “L’ho fatto per sette anni. Eravamo molto uniti, non ho perso un solo programma, per me era qualcosa di più, davvero una famiglia. Ed è un po’ come mio figlio Nathan che è andato a Ginevra, questo show è andato da un’altra parte, quindi io l’ho vissuto proprio come un distacco. C’è stato un vero dispiacere dal punto di vista umano, ancora oggi mi commuovo. Poi la famiglia di quello show rimane e siamo sempre in contatto“.

Ilary Blasi

Ecco perché Elisabetta Gregoraci ha lasciato Battiti Live

Ma quali sono i motivi per cui Elisabetta ha preso questa decisione? La conduttrice ha risposto a questa domanda con la seguente dichiarazione: “Si tratta di una scelta aziendale, ma sono cambiate tante cose, non solo io. Ed è stata una scelta che l’azienda ha voluto fare. Questa cosa mi ha molto ferita, perché non ho lasciato da parte una trasmissione, ma proprio una famiglia“.

Parole cariche di amarezza e dispiacere per Elisabetta, la quale, tuttavia, ha dichiarato di non avercela con chi ha preso le redini di Battiti Live, senza però rilasciare ulteriori dichiarazioni su Ilary Blasi.