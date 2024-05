Fedez sarà al Salone del Libro per parlare di salute mentale

Fedez parlerà di salute mentale al Salone del Libro di Torino insieme a David Lazzari, Presidente Nazionale dell’Ordine degli psicologi.

Domenica 12 maggio Fedez parteciperà alla 36esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino e tornerà a parlare di un tema a lui molto caro: la salute mentale, specialmente quella dei più giovani.

Ora e luogo dell’incontro

Fedez non sarà da solo: a dialogare con lui ci sarà il Presidente Nazionale dell’Ordine degli psicologi, David Lazzari. La moderazione è stata affidata a Tiziana Platzer, responsabile di TorinoSette, settimanale di cultura e spettacolo de La Stampa. L’incontro si svolgerà domenica 12 maggio alle 17 all’Auditorium (Centro Congressi).

Fedez

Non è la prima volta che Fedez parla di salute mentale: a febbraio il rapper aveva partecipato ad un incontro dal titolo “La salute mentale è un diritto dei giovani” e , di fronte ai liceali torinesi, aveva raccontato la sua esperienza con la depressione e gli psicofarmaci.

Le parole di Fedez

“Ho affrontato un tumore al pancreas molto raro e ho dovuto fare i conti con la morte nonostante io sia un privilegiato. In quel periodo ho avuto l’esperienza peggiore con gli psicofarmaci. Ne prendevo addirittura 7 e il medico che me li dava non comprendeva che stavo male” – ha raccontato Fedez ai ragazzi.

Fedez anteprima

“Nell’immediato, ricordo di aver fatto solo pensiero: la cosa che mi metteva più ansia, ma mi dava anche la spinta per mantenere un minimo di dignità e compostezza, è stato pensare che i miei figli non si sarebbero più ricordati di me se fossi morto. Erano troppo piccoli. Questa era la cosa che più mi faceva paura ma era anche il motore per dirmi ‘ non morire adesso‘” – ha confidato Fedez.

Per il rapper nel nostro paese non viene data la giusta importanza alla salute mentale, ed anzi, spesso il sistema sanitario non riesce ad aiutare chi sta male. “La salute mentale e fisica devono andare di pari passo, ma quella mentale in questo Paese non viene considerata” – ha concluso.