Angelina Mango annuncia il suo primo tour europeo

Dalla Svezia, dove si trova per partecipare all’Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango ha annunciato un tour europeo.

Angelina Mango è sempre più lanciata verso una carriera internazionale. Adesso la giovane cantante si trova a Malmo, in Svezia, per partecipare alla nuova edizione dell’Eurovision Song Contest che inizierà domani. Da lì ha annunciato che in autunno andrà per la prima volta in tour in Europa.

Angelina Mango: il tour europeo

Il tour, che inizierà il 30 ottobre e si concluderà l’11 novembre, si intitola “European club tour” e sarà prodotto e organizzato da Live Nation. Angelina avrà per la prima volta l’occasione di esibirsi fuori dall’Italia con concerti si terranno in diverse città europee: Monaco, Colonia, Londra, Bruxelles, Parigi e Barcellona. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 12.00 di venerdì 10 maggio su livenation.it.

Ecco le date e i luoghi in cui si terranno i concerti:

30 ottobre – Monaco , Hansa 39

, Hansa 39 1 novembre – Colonia , Club Bahnhof Ehrenfeld

, Club Bahnhof Ehrenfeld 3 novembre – Londra , O2 Academy Islington

, O2 Academy Islington 4 novembre – Bruxelles , La Madeleine

, La Madeleine 9 novembre – Parigi , Les Etoiles

, Les Etoiles 11 novembre – Barcellona, Razzmatazz

“La Noia”: un successo in tutta Europa

La scelta di Angelina di portare la sua musica fuori dai confini italiani è perfettamente in linea con il successo con la sua hit “La Noia” ha riscosso e continua a riscuotere in molti Paesi europei. Infatti, poco dopo il trionfo della cantante al Festival di Sanremo, il brano ha conquistando ben 24 Viral charts di Spotify di diversi Paesi europei, tra cui quella del Regno Unito.

Angelina Mango vincitrice del Festival di Sanremo 2024

Il 31 maggio, inoltre, uscirà il nuovo album di Angelina Mango, intitolato “Pokè Melodrama” e nei giorni scorsi è anche stata pubblicata la versione spagnola de “La noia“, realizzata in collaborazione con l’artista iberico Álvaro De Luna.