La band genovese Ex-Otago torna con un nuovo singolo che riflette sulle trasformazioni urbane e sociali della loro città natale.

Dopo un periodo di silenzio, gli Ex-Otago, band originaria di Genova, tornano con un nuovo singolo intitolato “La puzza della città”, disponibile dall’11 gennaio su tutte le piattaforme digitali. Il brano si inserisce nel mosaico narrativo che il gruppo continua a raccontare con passione.

Il singolo sulla metamorfosi di Genova

Dopo i precedenti brani “La Fine”, “Con te” e “Mondo Panico”, gli Ex-Otago si lanciano in un nuovo progetto che i loro affezionati fan già adorano. Si chiama “La puzza della città” (Capitol Records Italy/Inri) l’ultimo singolo della band capitanata da Maurizio Carucci.

La canzone si presenta come una ballad intensa che esplora la ricerca di un senso di appartenenza in una città in continua evoluzione, spesso ostile nei confronti dei suoi abitanti. Il gruppo indie descrive una Genova che sta subendo una metamorfosi, trasformandosi da luogo di socialità e cultura non mainstream in un centro prettamente economico, soffocata dagli affari e e dal turismo di massa.

Il brano affronta argomenti come il caro affitti e la trasformazione urbana, i quali mettono a rischio la dimensione umana del vivere in comunità. Secondo gli Ex-Otago, la metropoli disegna scenari sterili che molti cittadini sono costretti ad affrontare: gli stessi che vogliono solamente una vita più semplice e libera, lontana dalla città.

La puzza della città, si conclude con l’immagine di una casa, tessuto di sentimenti, persone e relazioni, che offre protezione “in questo pomeriggio nero”.

In attesa del nuovo live degli Ex-Otago

La band è in attesa del live “Tu non tradirti mai”, dedicato proprio alla loro città natale, che si terrà all’Arena del Mare il prossimo 12 luglio. Questo evento rappresenta un omaggio a Genova e ai suoi abitanti, che hanno sempre ispirato la musica degli Ex-Otago.

Riproduzione riservata © 2024 - NM