Emma Marrone ha stupito tutti con un incredibile gesto di generosità: ha regalato i biglietti del concerto ad una fan con problemi economici.

Emma Marrone è davvero molto affezionata al suo pubblico, lo ripete sempre. Nelle ultime ore la cantante ha stupito tutti con un gesto davvero generoso ed inaspettato: ha deciso di regalare i biglietti del suo concerto ad una fan che non poteva permetterseli per via di difficoltà economiche.

Emma Marrone e il gesto di generosità

Qualche giorno fa, Emma ha condiviso su Tik Tok un video in cui ricorda ai fan che sono finalmente in vendita i biglietti per i suoi prossimi concerti. Tra i tanti commenti uno in particolare ha attirato l’attenzione della cantante. Un utente le scrive: “Speriamo che ce la farò con tutte le spese che ci sono in una casa, sono separata e ho 3 figli. Il mio sogno è vederti, ti voglio bene”.

Immediata la replica di Emma: “Te li regalo io“, ha scritto. Non è la prima volta che Emma si dimostra così generosa: pochi mesi fa ha regalato il suo ultimo cd ad alcuni ragazzi presenti al suo instore. “Se qualcuno vuole un disco e non ha la possibilità di prenderlo glielo regalo molto volentieri”, aveva detto in quell’occasione.

La reazione dei fan

I fan di Emma Marrone hanno molto apprezzato il gesto della cantante. Sotto il video Tik Tok sono spuntati tantissimi commenti di utenti che l’hanno ringraziata ed elogiata per la sua generosità. “Sei incredibile Emma”, “Il tuo gesto… solo love” – si legge.

Emma Marrone

Anche lo scorso novembre, in occasione del tour promozionale dell’album “Souvenir”, Emma aveva regalato ad una fan il biglietto per un suo concerto. Anche in quell’occasione la ragazza aveva confidato alla sua cantante del cuore di avere problemi economici che non le consentivano di acquistare il ticket.

“Lei mi ha detto ‘scegli una data e dammi il tuo nome che ti do gli ingressi per il concerto’. Io ovviamente le ho risposto di non preoccuparsi, ma lei ha insistito e ha inserito il mio nome nella sua lista di ospiti” – ha raccontato la fortunata fan.

