Emis Killa: “Ambra” feat. Tedua

Il nuovo singolo estratto da “Musica Triste”, album già nella Top5 album debut global su Spotify.

Da venerdì 12 dicembre è in rotazione radiofonica “Ambra”, il nuovo singolo di Emis Killa in collaborazione con Tedua, estratto dall’album “Musica Triste” uscito il 5 dicembre scorso. Il disco ha immediatamente conquistato pubblico e critica, posizionandosi nella Top5 Globale di Spotify per i migliori debutti.

Prodotta da Drillionaire, “Ambra” si presenta come la vera sorpresa dell’album. Arrivata in chiusura dei lavori, il pezzo ha l’impatto decisivo di un gol segnato al novantesimo minuto. La traccia possiede un magnetismo particolare e costruisce un parallelismo suggestivo con l’ambra come elemento naturale, aprendo la strada a molteplici interpretazioni.

La collaborazione tra Emis Killa e Tedua aggiunge profondità e una dimensione emotiva che arricchisce ulteriormente il brano. A pochi giorni dall’uscita di “Musica Triste”, “Ambra” è già tra i preferiti dei fan, che hanno accolto con entusiasmo l’incontro tra i due artisti e la fusione dei loro stili e linguaggi.

“Musica Triste”: un progetto autentico

“Musica Triste” rappresenta il tredicesimo progetto discografico di Emis Killa tra album, EP e mixtape. Si tratta di un lavoro la cui identità ha attraversato diverse trasformazioni durante la realizzazione. L’artista ha scelto di seguire ciò che gli dettava il cuore, privilegiando l’autenticità rispetto a una fruibilità più mainstream.

Il risultato è un progetto che si distingue per un impianto rap solido, caratterizzato da strofe estese, rime strutturate e ritornelli eterogenei che spaziano da soluzioni più dirette e ritmate ad altre più melodiche. L’album porta con sé tutta la carica hip-hop di uno dei nomi più affermati della scena italiana, con una penna più affilata che mai. Sonorità, linguaggio e stile rappresentano la quintessenza del rap.

Un cast stellare

“Musica Triste” è composto da 15 tracce che vedono la partecipazione di alcuni dei nomi più importanti della vecchia e nuova scena rap italiana. Tra le collaborazioni spiccano Salmo, Tedua, Tony Effe, Capo Plaza e Baby Gang, insieme a giovani promesse come Papa V e Nerissima Serpe, Flaco G, Ele A e Promessa.

Il rapper Salmo – notiziemusica.it

L’album arriva a distanza di oltre due anni da “Effetto Notte”, certificato disco di platino, ed è disponibile nei formati fisici CD e LP, con varianti speciali tra cui CD autografato, LP rosso autografato e LP nero marmorizzato rosso autografato.

Un anno straordinario

“Musica Triste” completa un anno all’insegna della musica e dei grandi eventi live per Emis Killa. Dopo la pubblicazione di “In auto alle 6:00”, collaborazione con l’amico di lunga data Lazza, lo show evento EM16 ha continuato in grande stile la celebrazione dell’hip-hop e della carriera dell’artista, seguendo il successo di EM15 nel 2024, che aveva visto oltre 25.000 persone riunite a Fiera Milano Live per festeggiare 15 anni di carriera.

Con “Musica Triste” e il singolo “Ambra”, Emis Killa conferma la sua posizione di riferimento assoluto nella scena rap italiana, dimostrando ancora una volta la capacità di rinnovarsi senza tradire la propria essenza artistica.