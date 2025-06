La cantante si è concessa una vacanza extra lusso al mare in compagnia dei ballerini che l’hanno accompagnata nei concerti negli stadi.

È tempo di una breve pausa per Elodie. La cantante ha di recente conquistato il pubblico grazie a due concerti colossali presso lo Stadio di Milano San Siro e il Maradona di Napoli. Due performance che hanno visto Elodie cantare di fronte a decine di migliaia di persone, accompagnata dal suo amato corpo di ballo. Ed è proprio a quest’ultimo che la cantante ha deciso di fare una bellissima sorpresa: regalare una vacanza extra lusso al mare.

La meta scelta da Elodie

Ma che meta ha scelto Elodie per la sua vacanza? Ebbene, la cantante ha deciso di rimanere in Campania optando per la bellissima Isola di Capri. Ma il soggiorno offerto ai ballerini non ha previsto un semplice hotel: Elodie, infatti ha noleggiato per l’occasione un prestigioso yacht di lusso.

Appartenente a Vega Luxury, il principale top player del settore, la barca scelta da Elodie è il My Life Maiora 90. Con uno scafo lungo 27,4 metri, lo yacht è dotato di ampi spazi luminosi arredati con mobili moderni e caratterizzati dalle tinte color crema. Ma non solo: nella terrazza è presente un tavolo perfetto per mangiare in compagnia e tanto spazio per prendere il sole.

Quanto costa lo yacht noleggiato da Elodie

Per quanto riguarda il costo, sul sito ufficiale dell’azienda non è possibile verificare a quanto ammonti il noleggio della barca. Infatti, la trattativa sarebbe riservata, anche se per i più curiosi, sul web si possono reperire alcuni presunti prezzi. Ebbene, stando a quanto riportato online, per una sola settimana di noleggio in alta stagione, il prezzo oscillerebbe intorno ai 65.000 euro a cui dovrebbero essere aggiunte ulteriori spese.

I prossimi impegni di Elodie

Dunque, Elodie in questi giorni si sta concedendo un po’ di relax, ma presto tornerà di nuovo a cantare. Infatti, l’artista ha in programma una tournée autunnale che la porterà a esibirsi nei palazzetti delle principali città italiane. Il tour inizierà a fine ottobre a Jesolo, proseguirà per tutto novembre e vedrà l’esibizione finale il 1 dicembre a Torino.