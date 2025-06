Il cantante si sta preparando per il tour e mentre si trovava in macchina è stato circondato dai fan. Ecco che cosa è successo.

Ultimo sta per cominciare il suo grandioso tour negli stadi italiani. Dopo il sold out, i fan hanno cominciato il conto alla rovescia e man mano che si avvicina il gran giorno il fermento cresce sempre di più. In modo particolare, alcuni di essi sanno benissimo quali siano gli spostamenti del cantante e come trovarlo anche solo per fargli un saluto, come è successo di recente.

Ultimo circondato dai suoi fan

I fan più affezionati stanno letteralmente inseguendo Ultimo ovunque vada. Ma c’è una meta che prediligono tenere d’occhio: la strada che porta allo studio discografico. Non a caso, da giorni alcuni fan si appostano sui lati della carreggiata in attesa del passaggio del cantante.

È successo anche ieri, quando Ultimo si trovava a bordo della sua macchina per raggiungere lo studio. Poco prima di entrare, l’artista è stato circondato dai fan e costretto a fermarsi. Ed è proprio qui che non ha deluso le aspettative di chi lo stava aspettando da ore. Infatti, il cantante non solo ha abbassato il finestrino per salutare i fan, ma è proprio sceso dalla macchina per concedere qualche selfie e fare due chiacchiere.

A testimoniare l’evento alcuni video pubblicati dagli stessi utenti sui vari social. In un contenuto si vede per esempio il cantante mentre autografa magliette, fotografie, album e dà il cinque. Ma non è tutto: sotto questi video si può osservare come i fan si aiutino a vicenda lasciando nei commenti l’indirizzo da segnare per poter incontrare il cantante, con tanto di orario.

Il tour di Ultimo negli stadi

Come anticipato, a breve inizierà il tour estivo di Ultimo. Il cantante sarà ben presto impegnato nell’ “Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua…”, la tournée che lo porterà ad esibirsi nei principali stadi italiani. Tutto inizierà il 29 giugno con il concerto a Lignano Sabbiadoro e proseguirà con tappe ad Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari.

Non è la prima volta che il cantante si esibisce in uno stadio, ma ciò che è certo è che anche in questo caso i biglietti sono andati sold out subito.