Il curioso intreccio tra mondi familiari e progetti cinematografici che coinvolgono Beatrice Borromeo, Pierre Casiraghi e Dimitri Rassam, ex di Charlotte Casiraghi.

Tra le notizie recenti che hanno sollevato interesse nel mondo delle celebrità, quella relativa a Beatrice Borromeo, Pierre Casiraghi e Dimitri Rassam è tra le più intriganti. Fotografati insieme a Barcellona, i tre protagonisti sembrano coinvolti in una collaborazione professionale che trascende le dinamiche familiari.

Beatrice, che aspetta una bambina, si trova al centro di un progetto cinematografico che racconta le origini della famiglia Grimaldi, in cui Dimitri svolge un ruolo cruciale. Questo sviluppo non solo getta nuova luce sulla vita privata di Beatrice, ma anche sulla sua carriera professionale, offrendo uno sguardo affascinante sulle interazioni tra vita personale e lavoro creativo.

La gravidanza di Beatrice

Beatrice Borromeo ha recentemente attirato l’attenzione quando è stata vista a Roma durante la Cruise di Christian Dior 2026, dove ha mostrato le sue forme arrotondate, segno inequivocabile della sua terza gravidanza. La notizia dell’arrivo di una femminuccia è stata indirettamente confermata dall’amica giornalista Inga Griese su Instagram.

Beatrice ha poi trascorso un fine settimana a Barcellona con il marito Pierre, sfoggiando un look casual che mescolava eleganza e praticità: una blusa boho di lino bianco con ricami colorati, jeans larghi e friulane animalier.

Un incontro inaspettato con l’ex di Charlotte Casiraghi

Durante il soggiorno a Barcellona, Beatrice e Pierre si sono uniti a Dimitri Rassam, l’ex marito di Charlotte Casiraghi, per una passeggiata in città. Nonostante il recente divorzio tra Dimitri e Charlotte, i tre sono apparsi in ottima armonia.

Dimitri Rassam e Masha Novoselova al Cannes Film Festival – notiziemusica.it

La separazione tra Dimitri e Charlotte, avvenuta dopo sei anni insieme e un figlio, Balthazar, non sembra aver influenzato le relazioni professionali o personali. Beatrice e Dimitri, infatti, collaborano alla realizzazione di lungometraggi sulle origini della famiglia Grimaldi, un progetto che riflette la passione di Beatrice per il cinema e la storia, e che sta coinvolgendo anche Pierre e il fratello Andrea Casiraghi.

Il progetto cinematografico

Il progetto cinematografico di Beatrice Borromeo e Dimitri Rassam si concentra sulla storia dei Grimaldi, una famiglia che regna a Monaco dal XIII secolo. Beatrice ha già una solida esperienza nel documentario, avendo realizzato un docu-film su Vittorio Emanuele di Savoia.

In questo nuovo progetto, Dimitri svolge un ruolo fondamentale come produttore, portando avanti una serie di pellicole televisive che raccontano le avventure e gli intrighi legati a figure storiche come Francesco Grimaldi.