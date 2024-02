Poco prima di Sanremo, Elodie diventa il volto della nuova campagna Zalando, celebrando l’importanza dello stile personale in ogni sfida.

C’è qualcosa che ci accomuna tutti, celebrità e persone comuni. E questo qualcosa riguarda quella realtà fatta di sfide, paure e insicurezze, che in un certo momento della vita riescono a sopraffarci. Ma è possibile affrontare le proprie sfide, e perché non farlo con stile? Con questo messaggio di forza e coraggio, Elodie diventa la protagonista del nuovo spot Zalando.

Il nuovo spot di Zalando con Elodie

Con il suo charme ineguagliabile, Elodie è stata scelta come protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Zalando, intitolata “Ogni palco è un grande palco. Affrontalo con il tuo stile”.Lo spot, in onda dal 1° febbraio per due mesi, è stata ideata da Hello, partner creativo del brand per l’Italia, e pianificata da Dentsu.

La campagna pubblicitaria sarà trasmessa su tutti i canali, incluse le reti nazionali come Rai e Mediaset, e punta a coinvolgere non solo dal punto di vista fashion, ma anche emotivo. Zalando, con il suo vasto assortimento di articoli premium e designer, vuole ispirare i consumatori a trovare il proprio stile e ad affrontare ogni palco con sicurezza.

L’importanza dello stile personale in ogni sfida

La campagna “Ogni palco è un grande palco. Affrontalo con il tuo stile”, si concentra sull’idea che ogni giorno ognuno di noi affronta il proprio “palco”, che si tratti di un esame, una riunione importante, un colloquio di lavoro o un vero e proprio palcoscenico come quello di Sanremo. La moda diventa così non solo un mezzo per esprimere la propria creatività, ma anche un alleato per aumentare la self-confidence e gestire con successo qualsiasi situazione.

Riccardo Vola, General Manager Italy and Spain di Zalando, sottolinea l’importanza dello stile personale, che riflette la personalità e le idee di ciascuno. “Oggi più che mai le nuove generazioni di consumatori cercano l’ispirazione, il coinvolgimento e le emozioni quando acquistano capi di moda online”, spiega Vola. L’azienda è entusiasta di avere la possibilità di collaborare con Di Patrizi, “per mostrare questo concetto e per imparare anche da lei come la moda influenzi positivamente la sua vita”.

Elodie, con il suo stile distintivo, è l’esempio di come la moda possa essere un potente strumento di espressione personale e di come possa contribuire a superare le insicurezze. “Indossare vestiti con cui si è a proprio agio aiuta a sentirsi più sicuri. Amo giocare con la moda, è una forma di espressione che mi dà l’opportunità di raccontare la mia creatività. Nel mio stile si riflettono la mia personalità e le mie idee per questo è stato un piacere prendere parte alla campagna. Ogni palco è un grande palco“, afferma la cantante.

Elodie si prepara al Festival di Sanremo

Il messaggio di Elodie, con il nuovo spot di Zalando, arriva a pochi giorni dall’inizia della 74esima edizione del Festival di Sanremo. La pop star, infatti, incarna perfettamente il messaggio della campagna pubblicitaria, dimostrando di avere un forte legame con la moda e il design.

Lo stile eccentrico (e spesso criticato) di Elodie, rappresenta alla perfezione la figura dell’artista che, attraverso la scelta del look giusto, trova la forza e la grinta per affrontare la sfida del palco dell’Ariston. Un preludio migliore per la grande gara della musica italiana, non poteva esserci.

Riproduzione riservata © 2024 - NM