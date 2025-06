Elodie e Sfera Ebbasta tornano con “Yakuza”, il loro nuovo singolo in collaborazione: scopriamo tutti i dettagli!

Nell’effervescente panorama musicale italiano, una nuova collaborazione si appresta a dominare le scene: Elodie e Sfera Ebbasta tornano a sorprendere con il singolo “Yakuza“, un progetto che promette di segnare un ulteriore traguardo nella loro carriera. Disponibile da venerdì 27 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio, questa nuova traccia nasconde dietro di sé un team di produttori di elevato calibro, promettendo di essere la hit dell’estate.

“Yakuza”: una produzione di classe mondiale

Una delle caratteristiche distintive di “Yakuza”, il nuovo singolo di Elodie e Sfera Ebbasta è, senza dubbio, l’apporto del produttore Rvssian, noto per aver collaborato con alcuni dei più grandi nomi della scena musicale internazionale come Bad Bunny, J Balvin, Nicki Minaj, e in passato anche con lo stesso Sfera Ebbasta.

Sfera Ebbasta

La sua esperienza e il suo tocco innovativo hanno sicuramente contribuito a plasmare un sound che non si limiterà a catturare l’attenzione dell’ascoltatore, ma cercherà di ridefinire i confini della musica pop-urban italiana.

Un sodalizio artistico consolidato

Già forti del successo ottenuto con “Anche stasera“, uscito il 17 novembre 2023 e certificato triplo platino, Elodie e Sfera Ebbasta confermano e intensificano la loro collaborazione con “Yakuza”. La synergiia tra i due artisti simboleggia non solo una profonda sintonia musicale, ma anche un’influenza reciproca che li ha portati a esplorare nuove direzioni artistiche, consolidando la loro presenza nell’industria musicale italiana.

Mentre “Yakuza” prende il volo sulle piattaforme digitali e sulle onde radiofoniche, Sfera Ebbasta è già immerso nel suo “Summer Tour 2025“, un segno della sua costante presenza sulla scena musicale e del suo impegno a mantenere un legame diretto con il pubblico. Questo tour non solo dimostra la vitalità artistica di Sfera, ma anche il desiderio di entrambi gli artisti di continuare a evolversi e a sperimentare con la loro musica.