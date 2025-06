Linkin Park in concerto a Milano: la scaletta delle canzoni

Quedta sera, martedì 24 giugno, i Linkin Park si esibiscono a Milano: scopriamo la scaletta delle canzoni che porteranno sul palco.

Dopo otto anni di assenza dalle scene musicali italiane, il ritorno dei Linkin Park è uno degli eventi più attesi dell’anno. L’appuntamento è fissato per martedì 24 giugno all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, dove la band californiana si esibirà come parte del quarto appuntamento dell’edizione 2025 degli I-Days Milano Coca-Cola, promettendo uno spettacolo indimenticabile per gli appassionati della loro musica. Scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni che porteranno sul palco!

Il concerto dei Linkin Park a Milano

L’attenzione è tutta rivolta verso la formazione guidata da Emily Armstrong, che si esibirà davanti a un pubblico di 78.000 persone in quello che si preannuncia essere un concerto sold out. L’evento, parte dell’edizione 2025 degli I-Days Milano Coca-Cola, vedrà gli opening act di artisti del calibro di Jpegmafia, i Jimmy Eat World e gli Spiritbox, con i Linkin Park pronti a salire sul palco alle ore 20.45.

Chester Bennington dei Linkin Park

I Linkin Park non sono l’unico grande nome ad arricchire il cartellone degli I-Days Milano Coca-Cola del 2025. La manifestazione vedrà esibirsi anche artisti del calibro di Justin Timberlake, Dua Lipa, i Duran Duran, con il festival che proseguirà poi con esibizioni di stelle internazionali come Olivia Rodrigo e Post Malone. Forte del record di presenze superate lo scorso anno, il festival promette di replicare il successo grazie a una lineup di assoluto pregio.

Dai successi passati ai nuovi orizzonti musicali: la scaletta

I Linkin Park porteranno sul palco i grandi successi che hanno reso la band famosa in tutto il mondo. Recentemente, la band californiana ha pubblicato il nuovo album “From Zero”, salito rapidamente al secondo posto della classifica Billboard 200. Ecco la probabile scaletta delle canzoni: