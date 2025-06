Gigi D’Alessio, concerto allo Stadio San Nicola di Bari: la scaletta

Questa sera, lunedì 223 giugno, Gigi D’Alessio si esibisce allo Stadio San Nicola di Bari: scopriamo la scaletta delle canzoni.

Dopo una serie di concerti che hanno toccato varie città italiane, Gigi D’Alessio si appresta a catturare nuovamente l’attenzione con un attesissimo concerto allo Stadio San Nicola di Bari. L’appuntamento con il suo vasto repertorio è per lunedì 23 giugno, promettendo un’esperienza indimenticabile per i fan e per tutti gli amanti della buona musica. Scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni!

Gigi D’Alessio: uno spettacolo imperdibile a Bari

Gigi D’Alessio si esibirà nello storico Stadio San Nicola di Bari, portando sul palco l’energia e la passione che da sempre caratterizzano le sue performance. L’evento, previsto per le 21:00 del 23 giugno, rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo alcune delle canzoni che hanno segnato la carriera dell’artista.

Gigi D’Alessio

Dopo il concerto di Bari, l’agenda di Gigi D’Alessio è ricca di impegni. L’artista si sposterà a Roma, dove si esibirà in un attesissimo concerto al Circo Massimo mercoledì 25 giugno. Ma le sorprese non finiscono qui. D’Alessio tornerà a Napoli per una serie di spettacoli che si terranno nella splendida Piazza del Plebiscito, tra il 19 e il 27 settembre.

La scaletta delle canzoni

La setlist del concerto includerà hit del calibro di “Vivi”, “Non mollare mai 2024”, “La donna che vorrei” e molte altre. Un concerto, dunque, che promette di attraversare diverse fasi della storia musicale di D’Alessio, regalando al pubblico svariate emozioni. Ecco la scaletta delle canzoni: