Elodie si trova al Festival di Cannes per la presentazione di “Fuori”, il film in cui ha recitato. Qui ha fatto una curiosa confessione.

La cantante ha partecipato al Festival del Cinema di Cannes 2025, occasione in cui è stato presentato “Fuori”, il film di Mario Martone in cui Elodie recita accanto a Matilda De Angelis e Valeria Golino. Al centro delle notizie vi è proprio una scena in cui la cantante si trova sotto la doccia in compagnia delle colleghe. Per questo motivo, Elodie ha voluto esprimere una riflessione e spiegato come viva il rapporto col proprio corpo.

L’esperienza a Cannes e la scena sotto la doccia

Elodie ha rilasciato un’intervista per il Corriere della Sera in cui ha spiegato come abbia vissuto l’esperienza a Cannes: “Il frastuono del Festival non mi tocca, sono qui per sostenere Mario Martone e le altre attrici Valeria e Matilda“. In effetti, la cantante non è nuova al mondo del cinema, dato che in passato ha recitato in altre pellicole, per un totale di quattro film in carriera.

Ma per quanto riguarda “Fuori”, l’ultima produzione a cui ha preso parte, c’è una scena che ha incuriosito il pubblico e su cui molti si sono posti delle domande. Al suo interno, infatti, Elodie, Valeria e Matilda si trovano sotto la doccia, dando vita a una scena tanto intima quanto potente. A tal proposito, la cantante ha spiegato di non aver provato imbarazzo, lasciandosi andare a un’inaspettata confessione: “Ho sempre avuto un’educazione libera nell’esprimere il corpo, a casa potevano girare nudi senza malizia. Quella è una doccia tra amiche“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 01distribution (@01distribution)

Le parole di Elodie per il paragone con Jennifer Lopez

Pertanto, si può dire che quella di Elodie sia una doppia carriera: non solo cantante, ma anche attrice, tant’è vero che la critica l’ha perfino accostata a Jennifer Lopez. Un accostamento che Elodie non ascolta, tanto da aver dichiarato: “Non vivo di paragoni. Ognuno ha il suo percorso. Di modelli ne ho avuti tanti, Lucio Battisti, Rihanna, Billie Holiday, Etta James…“.