Il cantante ha preso parte a Hot Ones Italia. Qui, ad Alessandro Cattelan ha raccontato alcuni aneddoti sulle sue paure.

Tananai sarà il protagonista della puntata del 23 maggio di Hot Ones Italia, il programma di Alessandro Cattelan disponibile in esclusiva su Rai Play. Qui il cantante si è messo a nudo, esprimendo la propria considerazione sui risultati raggiunti al Festival di Sanremo e rivelato quali siano le sue più grandi paure.

Le paure di Tananai

Quella tra Tanani e Alessandro Cattelan è un’intervista in cui emergono alcuni aspetti ancora sconosciuti del cantante. In effetti, non sempre le persone amano parlare delle loro paure, eppure Tananai l’ha fatto, regalandoci un simpatico siparietto. Infatti, durante l’intervista, Cattelan gli pone una domanda ben specifica, ossia quali siano le sue paure. Di seguito la risposta inaspettata del cantante:

“Ho paura di perdere i capelli. Ho la fobia che dal water possano uscire i serpenti e, quando prendo il traghetto di notte, ho paura di cadere in acqua e rimanere in mare aperto nel buio. Mi angoscia non capire dove finisce il mare e dove inizia il cielo e la notte“. Tananai – notiziemusica.it

Tananai su Sanremo: “Avrei preferito spaccare senza arrivare ultimo”

Ma il cantante non parla solamente di paure. Anzi, ha aperto un dibattito anche sul Festival di Sanremo a cui ha preso parte per ben due edizioni: “Sono stati molto diversi. Al primo arrivavo da Sanremo Giovani e non ero conosciuto… Il Festival è un frullatore incredibile; si crea una dinamica di competizione che avverti meno tra i colleghi partecipanti ma fortemente nei vari team, nei discografici, negli uffici stampa“, dichiara l’artista.