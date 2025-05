Cristiano Malgioglio, “A novembre mi sposo”: chi sarà il testimone

Ospite a Verissimo, Cristiano Malgioglio ha annunciato il suo matrimonio: Alessandra Celentano sarà la testimone di nozze.

Solo pochi mesi fa aveva dichiarato di essere single, ma adesso la vita sentimentale di Cristiano Malgioglio ha preso una piega del tutto nuova e inaspettata. Ospite a Verissimo, il paroliere ha sorpreso tutti annunciando il suo imminente matrimonio. Si sposerà a novembre e come sua testimone ha scelto, Alessandra Celentano, icona della danza e noto personaggio televisivo. Scopriamo tutti i dettagli.

Cristiano Malgioglio: un annuncio inaspettato

La notizia del matrimonio di Cristiano Malgioglio ha catturato l’attenzione del pubblico non solo per la rivelazione improvvisa, ma anche per il modo in cui è stata fatta. Il paroliere è entrato nello studio di Verissimo accompagnato da Alessandra Celentano e al termine dello speciale dedicato al famoso talent show “Amici” ha semplicemente dichiarato: “Probabilmente mi sposo a novembre“.

Alessandra Celentano

Malgioglio ha quindi deciso di condividere questa bellissima novità che riguarda la sua vita privata facendo ricorso alla spontaneità e naturalezza che lo caratterizzano da sempre. Il cantante ha poi rivelato di aver già scelto il testimone di nozze. Si tratta proprio di Alessandra Celentano, presente in studio nel momento in cui ha dato la notizia.

La relazione con un uomo di 40 anni più giovane

In un’intervista dello scorso anno, Cristiano Malgioglio aveva raccontato di avere dal 2020 una relazione sentimentale con un uomo Turco di ben 40 anni più giovane di lui. “E che me ne faccio di uno della mia età? Non è troppo giovane, non vuole andare in discoteca” – aveva scherzato il paroliere.

Malgioglio non sembrava però troppo entusiasta all’idea di sposarsi. “Ora non avrebbe senso. Per lasciargli la pensione? No, sono troppo libero, se sono triste prendo, parto e vado dove mi pare. Se mi fossi sposato e avessi avuto dei figli sarei stato apprensivo, meglio così” – aveva spiegato.