Il cantante è stato uno degli ospiti della terza puntata di Sognando… Ballando con le stelle il cui tema era il Festival di Sanremo.

Oggi, 23 maggio andrà in onda la terza puntata di Sognando… Ballando con le stelle. Il tema scelto per l’occasione è il Festival di Sanremo, tant’è vero che il programma vedrà susseguirsi in studio una serie di ospiti. Tra questi Settembre, ex concorrente di X Factor e vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2025.

Dal fallimento di X Factor…

Settembre, alias di Andrea Settembre, è uno dei giovani cantanti più in voga del momento. Con una carriera iniziata da piccolissimo con Io canto, l’artista ha continuato il suo percorso nell’industria musicale e oggi inizia a cogliere i primi frutti di anni di duro lavoro. Sì perché per Settembre il percorso non è stato affatto semplice, ma ha visto susseguirsi alcuni momenti complicati.

Sicuramente il primo tra tutti è la mancata vittoria a X Factor. Il cantante, infatti ha partecipato all’edizione del 2023, superando tutte le varie fasi fino alla semifinale. Ed è qui che il sogno di Settembre ha subìto un duro colpo: l’artista è stato eliminato, non riuscendo a partecipare alla finalissima.

Tuttavia, Andrea non ricorda quell’episodio come un fallimento: “Per me non si è infranto nulla. Partecipare a X Factor è stato un sogno che si è realizzato. Volevo tanto cantare un mio inedito e questo è successo“, ha esordito. Il cantante ha poi proseguito: “Secondo me l’eliminazione avviene quando non si ha più niente da dare, quando hai dato quello che potevi dare. Io l’ho vissuta proprio così. A X Factor sono estremamente grato“.

… al trionfo di Sanremo

E in effetti, Settembre ha fatto bene a non abbattersi. La sua rivincita, infatti, è arrivata un anno e mezzo dopo, con la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 nella sezioni delle Nuove Proposte. Ed è qui che ha trionfato, portandosi a casa il tanto ambito premio. Poco dopo la vittoria, Andrea ha rilasciato un’intervista per Vogue in cui ha dichiarato: “È stato bellissimo, inaspettato, ero già contento del fatto che “Vertebre” fosse arrivata a tante persone. Davvero, non mi aspettavo di vincere“.

