Elettra Lamborghini e Shade: esce il singolo “Dire Fare Baciare”

Elettra Lamborghini torna con “Dire Fare Baciare”, un nuovo singolo in collaborazione con Shade disponibile dal 14 giugno.

L’estate porta con sé una vibrazione speciale, una promessa di allegria e colori che si riflette anche nella musica. È proprio in questo contesto che si inserisce “Dire Fare Baciare“, il nuovo singolo di Elettra Lamborghini in collaborazione con Shade, pronto a far danzare gli ascoltatori sulle sue note contagiose. Disponibile dal 14 giugno su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, il brano promette di essere la colonna sonora ideale per le lunghe giornate estive.

Elettra Lamborghini e Shade: Un Duo eclettico

Elettra Lamborghini, conosciuta per il suo stile unico e la sua energia inesauribile, si unisce a Shade, icona del freestyle, per regalarci un pezzo che mescola pop, ritmi latini e hip hop, con un tocco di originalità dato dal sound dei mariachi messicani.

A proposito di “Dire Fare Baciare“, Elettra ha raccontato: “È un’esplosione travolgente di vitalità allo stato puro che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes. Il brano nasce proprio dalla voglia d’estate che è in ognuno di noi, un testo connotato da un forte dimensione solare e positiva”.

Condividere per la prima volta questa nuova avventura con Shade, artista che stimo da moltissimi anni, è per me motivo di grande soddisfazione.” – prosegue la cantante – “Shade è il compagno di viaggio perfetto per questo brano, un artista che condivide con me l’amore per la musica in tutte le sue forme, una penna riconoscibile e apprezzatissima da tutte le generazioni”.

Shade invece ha dichiarato: “La collaborazione è nata in modo davvero curioso e casuale: io ero molto indeciso su cosa fare quest’estate e lo stavo comunicando al mio management, che è lo stesso di Elettra. “

“Proprio mentre il mio manager ascoltava il messaggio vocale,” – prosegue – “Elettra si trovata lì e lo ha sentito, così ha proposto di fare qualcosa insieme. Lavorare con lei è stato divertente e stimolante, perché è un’artista che sa essere professionale, senza però far mai mancare una parte scherzosa e giocosa in studio“.

Shade

“Dire Fare Baciare”: una hit perfetta per l’estate

Il titolo “Dire Fare Baciare“, ispirato al famoso gioco per bambini, prelude a un testo leggero e altamente ironico. Il brano esplora le dinamiche delle relazioni di coppia con un approccio fresco e divertente, rendendolo un inno alla spensieratezza e all’amore. Questo aspetto rende la canzone ancor più vicina al cuore degli ascoltatori, toccando corde comuni con leggerezza e simpatia.

“Dire Fare Baciare” emerge come un vero e proprio inno all’estate, grazie al suo ritmo contagioso e alla melodia tropicale indimenticabile. Elettra Lamborghini stessa ha condiviso la coreografia del pezzo su TikTok, invitando tutti a lasciarsi andare e a ballare. Questa canzone rappresenta l’essenza della stagione estiva: divertimento, danza e buone vibrazioni.