Non perderti Edoardo Bennato live a Roma il 27 dicembre 2024: un viaggio nel rock e blues che tocca l’anima.

Nel cuore artistico di Roma, l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Il 27 dicembre 2024 il palco sarà dominato dalla presenza carismatica di Edoardo Bennato, il cantautore che da oltre quarant’anni nutre l’industria musicale con le sue narrazioni affascinanti, che prendono vita attraverso un mix inconfondibile di rock e blues. La performance di Bennato non sarà soltanto una semplice esibizione, ma un viaggio attraverso la sua discografia che spazia dai classici intramontabili alle nuove gemme contenute nel suo ultimo album “Non c’è”.

Una carriera leggendaria

Edoardo Bennato, originario della periferia napoletana di Bagnoli, ha iniziato il suo percorso artistico all’estero suonando a Londra, per poi tornare in Italia dove si è esibito come one-man-band. Nel corso degli anni, ha saputo amalgamare influenze del blues e del rock con quel tocco mediterraneo che caratterizza le sue composizioni. A partire dal suo album d’esordio “Non farti cadere le braccia” del 1973, Bennato ha regalato al pubblico una serie di opere che sono diventate pietre miliari della musica italiana.

La possibile scaletta

Il concerto promette un’immersione in due ore di musica che attraverseranno l’intero spettro emotivo, grazie anche all’ausilio di video coinvolgenti e all’interazione diretta con il pubblico. Questa la possibile scaletta dei concerti del 2024, un mix di classici dell’artista e di brani più o meno recenti.

Abbi dubbi

Sono solo canzonette

Il gatto e la volpe

Arrivano i buoni

La torre di Babele

Meno male che adesso non c’è Nerone

Mangiafuoco

Mastro Geppetto

Quando sarai grande

La fata

A cosa serve la guerra

L’isola che non c’è

Cantautore

A Napoli 55 è ‘a musica

La calunnia è un venticello

Stop America

Rinnegato

Pronti a salpare

Lo zio fantastico

Le ragazze fanno grandi sogni

Il rock di Capitan Uncino

Venderò

Io vorrei che per te

La luna

Nisid

Edoardo Bennato

Un artista che sfida il tempo

Dalla colonna sonora di Peter Pan alla cruda realtà descritta in “La realtà non può essere questa“, realizzata durante il lockdown del 2020 insieme al fratello Eugenio per sostenere l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, Bennato ha sempre saputo mantenere un dialogo attivo con i propri ascoltatori. La partecipazione al Festival di Sanremo 2023, insieme a Leo Gassmann, con un medley che comprendeva alcuni dei suoi brani più significativi, ne è una testimonianza vivente.

Un concerto da non perdere

L’organizzazione dell’evento è curata con attenzione da Ventidieci, che offre supporto e assistenza ai partecipanti, con una particolare attenzione alle esigenze delle persone diversamente abili. In questo modo, Ventidieci si conferma non solo come organizzatore di eventi, ma come ponte fondamentale tra artisti e pubblico, garantendo un’esperienza inclusiva e completa.

Un artista del calibro di Edoardo Bennato, con una carriera così densa di successi, racconti e melodie che hanno segnato generazioni, promette di regalare al pubblico un evento indimenticabile che lascia il segno non solo nella musica italiana, ma nel cuore di chi ascolta.