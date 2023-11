Oggi 17 novembre esce il nuovo album di Drake, a meno di un mese dall’ultimo disco intitolato “For All the Dogs”.

Questa notte, venerdì 17 novembre, Drake ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo progetto discografico dal titolo “Scary Hours 3”. Si tratta del terzo capitolo che segue i precedenti due EP: “Scary Hours” pubblicato nel 2018 e “Scary Hours 2” uscito nel 2021.

L’annuncio a sorpresa di Drake

Una sorpresona per i fan, che solo tre settimane fa avevano ricevuto la notizia del suo ultimo album, “For All the Dogs”. Proprio ieri sul suo profilo Instagram, Drake aveva annunciato l’imminente uscita del suo nuovo disco, che sarebbe stato disponibile a partire da mezzanotte.

Poi la conferma a qualche ora di distanza: è ufficialmente disponibile il nuovo album, “Scary hours 3”. L’annuncio era stato accompagnato da un cortometraggio con un commento vocale in cui il cantante dice: “Vi dirò questo: non sento la necessità di accontentare nessuno“.

Poi ancora, prima della fine del videoclip, si ascolta: “Sono estremamente sicuro del lavoro che ho appena pubblicato. So di poter sparire per sei mesi, un anno, due anni, anche se non sono davvero incline alle sparizioni super lunghe solo per il mistero”.

Drake si sente “sotto l’effetto di qualcosa”, pur “senza aver fatto nulla”. Precisa di aver fatto quelle canzoni negli ultimi cinque giorni. “Non avevo una sola cosa scritta per quelle canzoni la notte in cui è uscito For All the Dogs. Non è che sto riprendendo da qualche roba incompiuta. Sapete, sta succedendo da solo. E chi sono io per impedirlo?“, conclude.

Voleva prendersi una pausa, ma…

Pochi giorni dopo aver pubblicato “For All The Dogs”, uscito il 6 ottobre scorso, Drake aveva confessato di volersi prendere una pausa dalla musica per concentrarsi sulla sua salute, in particolare per curare il suo stomaco.

Proprio durante un’intervista a Sound 42 di SiriusXM, il rapper aveva rivelato: “Probabilmente non farò musica per un po’. Sarò onesto. Ho alcune altre cose che devo fare per alcune persone a cui ho fatto delle promesse, ma probabilmente non farò musica per un po”.

“Da anni ho dei problemi assurdi allo stomaco. Quindi devo concentrarmi sulla mia salute e rimettermi in sesto, e ho intenzione di farlo”, aveva detto ancora Drake, convincendo del tutto i suoi fan. Eppure ecco che dopo poche settimane torna con il suo nuovo inaspettato progetto.

