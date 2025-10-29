Damiano David: matrimonio in vista?

Dove Cameron e Damiano David sono stati paparazzati a Sydney con un dettaglio particolare che farebbe pensare al matrimonio.

La coppia è pronta al grande al passo? A suggerire l’ipotesi è l’anello solitario di diamanti portato al dito dall’attrice e cantante Dove Cameron. Insieme a Damiano David, è stata paparazzata per le strade di Sydney. A scattare le foto è stato il settimanale Chi.

Dove Cameron e l’anello

Chi ha sorpreso l’attrice e il frontman dei Maneskin passeggiare nelle strade di Sydney, con “sguardi complici“. Il cantante si trovava in Australia perchè impegnato per una tappa del suo tour.

Damiano David e Dove Cameron

Un gesto in particolare, però, ha fatto alimentare ancora di più i sospetti sulla possibile proposta di matrimonio. Come si legge da Chi, infatti: “Lei nota le macchine fotografiche e si sfila l’anello che porta al dito. Un gesto istintivo, ma carico di significato”.

La coppia è sempre apparsa molto unita, come raccontano anche le loro parole sui social. Ad esempio, in occasione dei due anni di fidanzamento, Dove aveva scritto, riferendosi al fidanzato: “Piango almeno una volta a settimana perché la vita è diventata così bella ora che ci sei tu. Ti amo in un modo che le parole non potranno mai descrivere, ma non smetterò mai di provarci. Buon anniversario amore mio”.

Il primo avvistamento a Sydney

La storia fra i due è nata due anni fa, nel 2023, ma il loro primo incontro risale al 2022, come racconta l’attrice stessa: “La prima volta che ci siamo visti è stato ai VMAs del 2022. Io e la sua band eravamo entrambi in lizza per lo stesso premio. Un paio di mesi dopo, il loro team mi ha contattato per assistere all’uscita del loro album. Non sono riuscita a partecipare, ma ho pensato: “È così dolce che abbiano pensato a me. Ci siamo incontrati solo una volta“. […] Mi avevano chiesto di aprire il loro tour, ma non potevo”.

Le voci sulla loro relazione erano state confermate sempre dal settimanale Chi che li aveva avvistati, due anni fa, proprio a Sydney mentre si baciavano sulla spiaggia di Bondi Beach. Una città che porta quindi il ricordo del bacio, e chissà, forse di un altro passo importante.