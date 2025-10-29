Chris Martin e Sophie Turner sono una coppia?

Si accendono i riflettori su Chris Martin e Sophie Turner: i due sarebbero stati avvistati insieme a Londra.

Il frontman dei Coldplay, 48 anni, e l’attrice di Game of Thrones, 29, si starebbero frequentando. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i due si sarebbero incontrati in un appuntamento segreto, a pochi giorni dalla rottura di Sophie Turner con l’aristocratico britannico Peregrine Pearson.

La presunta frequentazione di Sophie Turner e Chris Martin

Secondo i rumors e le indicrezioni, i due si sarebbero concessi una serata romantica a Londra, in occasione della tappa del tour dei Coldplay. Secondo alcuni testimoni e fonti del tabloid i due sono sarebbero stati avvistati mentre parlavano “intimamente“, e di loro, come riportato da DiLei, si è detto che “Conducono vite molto diverse, ma condividono un’energia simile e si capiscono a vicenda”, “Il legame tra loro era evidente”.

Chris Martin dei Coldplay

Pare che l’incontro sia avvenuto verso la fine di settembre, quando l’attrice interprete di Sansa Stark ha chiuso la relazione con Pearson, con il quale era legata da due anni. La storia con l’aristocratico britannico era iniziata poco dopo la richiesta di divorzio avanzata dall’ex marito Joe Jonas dopo quattro anni di matrimonio.

Sophie Turner ha sempre comunque manifestato ammirazione e stima per Chris Martin. Già nel 2020, ancora sposata con Joe Jonas, aveva ricevuto una sorpresa dal marito in occasione del compleanno: Jonas aveva fatto registrare un video messaggio proprio dal frontman dei Coldplay.

Chris Martin e la fine della relazione con Dakota Johnson

Anche il cantante è reduce dalla fine di una relazione importante, quella con l’attrice Dakota Johnson. La loro storia, durata otto anni e con una presunta proposta di matrimonio, è giunta al termine nel mese di giugno. Anche la loro storia pare abbia incontrato diversi ostacoli, che li avrebbe portati poi ad allontanarsi definitivamente.