Eros Ramazzotti: gli auguri speciali per il compleanno

Il cantautore ha compiuto 62 anni e sui social non sono mancate dediche speciali e una sorpresa per i fan.

Ieri, martedì 28 ottobre, Eros Ramazzotti ha spento le candeline per i suoi 62 anni, e sui social sono arrivati messaggi di auguri pieni di affetto. Fra i molti, a cogliere l’attenzione sono stati quelli dell’ex moglie Michelle e della figlia Aurora.

Gli auguri di Michelle Hunziker e Aurora

Per festeggiare l’ex marito in occasione del compleanno, la conduttrice ha scelto un gesto semplice: un selfie con la dedica “Auguri Ramazza” con a corredo l’emoji di un cuore rosso. E’ sempre evidente l’affetto che lega i due rimasti in ottimi rapporti dopo la rottura, e lo si evince ancora di più nei momenti passati in famiglia, fra vacanze trascorse insieme e il supporto dimostrato durante il concerto ad Amsterdam. A unire i due è soprattutto, però, l’amore per il nipotino Cesare.

Eros Ramazzotti

La figlia Aurora ha scelto proprio di condividere una foto del nonno Ramazzotti mentre tiene in braccio il piccolo Cesare, scrivendo “Auguri al nonno più figo del mondo”, un messaggio che certamente ha emozionato i fan.

Fra i colleghi, gli auguri sono arrivati da Andrea Bocelli che ha scelto di condividere il video in cui duettano, e da Ultimo, che dolcemente gli ha scritto “Auguri papà“.

Eros Ramazzotti e la tracklist

In occasione del suo compleanno, il cantante ha voluto condividere la tracklist del suo nuovo album Una storia importante in uscita il 21 novembre.

Il disco includerà brani inediti, grandi hit riarrangiate e collaborazioni di grandi prestigio. Come riportato da Leggo, fra i featuing spuntano i nomi di Ultimo, Elisa, Giorgia, Andrea Bocelli Max Pezzali, la cantante portoricana Kany Garcia con la quale proporrà la versione spagnola “Una emoción para siempre”, e il cantautore messicano Carin Leon.