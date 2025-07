Il cantautore ha risposto alle dichiarazioni fatte da Fabio Canino dichiarando di essere rimasto deluso dal suo comportamento.

In una recente intervista pubblicata dal Il Messaggero, Fabio Canino, celebre volto di Ballando con le Stelle, ha criticato il modo in cui funziona la televisione pubblica, spiegando che oggigiorno ad avere più possibilità e successo sono le persone omosessuali. Il giornalista gli ha poi domandato se all’interno della categoria potesse rientrare anche Cristiano Malgioglio, riscontrando la risposta affermativa di Canino.

A distanza di poche ore, Malgioglio ha voluto rispondere al giurato di Ballando con le Stelle, dichiarando di essere rimasto molto deluso dalle sue dichiarazioni.

L’antefatto

Come anticipato, alla base della polemica vi è una dichiarazione rilasciata da Fabio Canino. Quest’ultimo, infatti, ha mosso una critica nei confronti della programmazione dei palinsesti Rai, spiegando di aver provato ad avanzare delle proposte, ma di non essere stato ascoltato da chi di dovere.

Da lì la riflessione su come oggi solo coloro he manifestano la loro omosessualità in maniera caricaturale siano ascoltati e abbiano successo in TV. Un chiaro riferimento a Cristiano Malgioglio, da sempre presenza fissa di molti programmi televisivi, tra cui Amici di Maria De Filippi.

Cristiano Malgioglio

La replica di Cristiano Malgioglio

L’occasione di replica per Cristiano Malgioglio è arrivata grazie a un’intervista per Il Fatto Quotidiano. Qui, il cantautore ha dichiarato di essere rimasto molto deluso dalle parole di Canino. “Mi spiace che abbia parlato male di me, mi attacca con una battuta infelice. Ogni volta che ci vediamo è sempre carino, baci e abbracci, non me l’aspettavo“, ha dichiarato Malgioglio.