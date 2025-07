Il rapper ha partecipato alla serata inaugurale della nuova stagione del Twiga, storico club di Briatore ora gestito da Del Vecchio.

Ormai è ufficialmente iniziata la nuova stagione del Twiga, lo storico beach club fondato da Flavio Briatore, ora gestito da Leonardo Del Vecchio. Per l’occasione, il giovane imprenditore ha offerto ai presenti ben 60 bottiglie di champagne Dom Perignon, per un valore totale di più di 20mila euro. Tra gli ospiti presenti anche Fedez, il quale si è intrattenuto alla consolle.

Il party extra lusso di Fedez e Del Vecchio

Dunque, si può dire che la serata inaugurale del Twiga sia stata un successo grazie a un party organizzato in grande stile. Per l’occasione, infatti, Leonardo Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica e nuovo proprietario del club, ha deciso di offrire ai presenti ben 60 bottiglie di champagne Dom Perignon, per un valore complessivo che supera i 20mila euro.

Come anticipato, tra gli ospiti presenti anche Fedez, da sempre grande frequentatore della Versilia e amico di Del Vecchio. Non a caso, il rapper ha voluto condividere la serata coi suoi fan pubblicando sul suo profilo Instagram alcune storie dell’evento.

Fedez anteprima

Il legame tra Fedez e Del Vecchio

In ogni caso, la presenza di Fedez al Twiga sottolinea ancora una volta lo stretto legame che lo lega a Del Vecchio. Un rapporto per nulla nuovo, anzi, i due amici da anni frequentano gli stessi giri e partecipano ai medesimi eventi. Inoltre, il rapper ha trascorso spesso le vacanze estive in Versilia, sia durante il matrimonio con Chiara Ferragni, che dopo la separazione.

Cosa cambia nel nuovo Twiga di Del Vecchio

A questo punto, rispondiamo a una domanda: che cosa cambia nel nuovo Twiga di Del Vecchio? Ebbene, rispetto al passato non ci sono delle grosse novità. Il format rimane il medesimo, con 45 tende private a cui si aggiunge quella “imperiale” che vanta di ben 12 posti. Il prezzo? Le tariffe oscillano dai 400 ai 1.000 euro al giorno, raggiungendo anche i 16.000 euro per l’intera stagione.