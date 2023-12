Cambiano i piani per il prossimo anno, con il Concertone tanto atteso che si trasferirà al Circolo Massimo: ecco perché.

L’attesissimo Concertone del Primo Maggio, che ogni anno si tiene nella città di Roma, quest’anno si trasferisce al Circo Massimo. Inizialmente, secondo i programmi, l’evento si sarebbe tenuto a piazza San Giovanni, ma i piani sono cambiati a causa di lavori di ristrutturazione.

Perché il Concertone cambia location?

Come spiegano sui social gli organizzatori del Concertone del Primo Maggio, l’edizione del 2024 dell’evento si trasferirà al Circo Massimo di Roma per “lavori di ristrutturazione che interessano Piazza San Giovanni in Laterano in vista del Giubileo 2025“.

Insieme a quelle di San Pietro, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore, la basilica – con la sua porta santa – sarà protagonista di riti e visite.

Una tradizione dal 1990

La tradizionale giornata che tutti i lavoratori attendono per cantare e bere fino a sera, cambia quindi i suoi programmi trasferendosi per la prima volta in una nuova sede. E’ la prima volta che succede, dopo che la prima edizione del 1990 è sempre rimasta sempre fedele alla sua location.

Solo due volte, dopo 30 anni, ila città ha dovuto rinunciare al suo Concertone dal vivo, a causa dello scoppio della pandemia. Nel 2020, Ambra Angiolini si collegò da uno studio televisivo e lo show si è svolto senza spettatori.

Riproduzione riservata © 2023 - NM