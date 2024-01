Nel 2024, il gruppo si esibirà in una serie di concerti imperdibili in diverse città del mondo.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble uniscono nel loro stile sia la tradizione musicale italiana sia la modernità, creando un sound unico e coinvolgente che in pochi anni ha conquistato il pubblico.

La loro musica spazia dal pop all’opera, creando un mix unico che li ha resi famosi in tutto il mondo. Il loro talento è stato riconosciuto anche dai grandi nomi della musica, come Barbra Streisand e Plácido Domingo, con cui hanno avuto l’onore di duettare. Vediamo quando e dove Il volo si esibirà nel corso del 2024.

Le date dei concerti

La band, che quest’anno parteciperà anche a Sanremo, è attesissima all’Arena di Verona il 9, il 10 e l’11 maggio 2024 con il “Tutti per uno”.

Per Il Volo si prospetta poi un anno ricco di eventi in giro per il mondo. Il 9 aprile saliranno sul palco a Tel Aviv, per poi spostarsi in Giappone dove sono previste quattro tappe: Nagoya il 25 aprile, Osaka il 28 aprile, Tokyo il 30 aprile e Sapporo il 2 maggio.

Dopo la pausa estiva, il trio sbarcherà a Düsseldorf il 16 ottobre, a Berlino il 17 ed infine a Francoforte il 19 ottobre.

Come acquistare i biglietti

Per assistere ai concerti de Il Volo in programma per il 2024, è possibile acquistare i biglietti online o presso i punti vendita autorizzati. Sul sito ufficiale della band è disponibile una sezione dedicata all’acquisto dei biglietti. In alternativa, si possono acquistare tramite i siti specializzati in vendita di biglietti per concerti.

Ti ricordiamo di prestare attenzione alle eventuali promozioni o offerte speciali, che possono essere proposte sia dalla band che dai siti di vendita di biglietti. In ogni caso, è consigliabile acquistare i biglietti con largo anticipo per evitare il sold out e garantirsi un posto ai concerti.

