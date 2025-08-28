Concerti del 2025: i look più particolari delle star

Tra audacia e nuove tendenze, i concerti del 2025 sono diventati passerelle di moda: scopriamo i look più particolari delle star.

Nel 2025, i look dei concerti sono stati al centro dell’attenzione tanto quanto le performance musicali. Dai capi trasparenti alle mise western, ogni artista ha sfidato le convenzioni, offrendo spunti di stile unici che meritano di essere raccontati. Scopriamo quali sono stati gli outfit più particolari e discussi.

Scelte audaci e “naked dressing”: l’esempio di Dua Lipa

Dua Lipa ha dominato l’estate 2025 con la sua tournée Radical Optimism, facendo scalpore non solo per la voce ma anche per i look. La star britannica ha cambiato outfit cinque volte durante i concerti a Wembley: da un corsetto in Swarovski di Jean‑Paul Gaultier a un catsuit in pizzo Valentino, seguiti da un body luccicante di The Attico, un abito trasparente firmato Balenciaga e un body nero con catene Chanel.

Il trend della “naked dressing”, ovvero tessuti velati e trasparenze, è diventato segno distintivo della sua estetica estiva. Queste scelte di stile non sono solo moda, ma rappresentano una dichiarazione di empowerment, glamour e modernità sul palco.

Western vibes: da Beyoncé a Cardi B

Il 2025 è l’anno delle contaminazioni e l’effetto “Cowboy Carter” di Beyoncé lo ha dimostrato con forza. I concerti del suo tour sono stati una messa in scena di atmosfere western: tute con frange, cappelli da cowboy, stivali decorati con cristalli e pezzi couture firmati Versace, Moschino, Roberto Cavalli.

Beyoncé

Non è da meno Cardi B, fotografata a Parigi per assistere allo stesso tour, con cappello, frange, corsetto e stivali che enfatizzano la contaminazione tra moda rurale e haute couture . Questa tendenza ha coinvolto anche il pubblico, che ha risposto con vere e proprie uniformi da cowboy couture, scelte con cura per completare l’esperienza live .