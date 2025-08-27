I tatuaggi di Ultimo: quanti ne ha e qual è il loro significato

Ultimo ama i tatuaggi e ne ha moltissimi su tutto il corpo: scopriamo quali sono qual è il loro significato.

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha trasformato il suo corpo in una tela ricca di disegni. Ogni tatuaggio riflette un momento, un affetto o un’ispirazione artistica che ha segnato il suo percorso, dalla sua amata città natale, Roma, fino alla sua carriera musicale. Scopriamo quali sono e quale significato nascondono!

I tatuaggi di Ultimo: musica, sogni e riferimenti letterari

Sul collo di Ultimo campeggia la scritta “Fateme Cantà”, tratto dal suo brano manifesto che celebra chi non ha voce e lotta contro il potere. Sempre sul collo appaiono anche le parole “Altrove” in verticale e una farfalla, simboli legati all’album e al brano omonimo, paiono rappresentare il desiderio di fuga e rinascita. Sul braccio sinistro, Ultimo ha tatuato Peter Pan e Wendy che volano attorno al Big Ben, omaggio al suo album Peter Pan e al valore della fantasia nella sua vita.

Ultimo

Il legame con la sua città è dichiarato da un tatuaggio del Colosseo sul tricipite, un tributo alla Roma che lo ha cresciuto e formato artisticamente. Sempre sul braccio compaiono un pianoforte e un pentagramma con tre note “la”, un riferimento alla canzone “Vivere” di Vasco Rossi, sua fonte d’ispirazione giovanile. Un altro omaggio musicale è il volto di Kurt Cobain, tatuato a 15 anni in segno di ammirazione per il cantautore, che ha rappresentato per lui un modello di autenticità artistica

I tatuaggi sulle mani e sulla pancia

Sulle dita della mano destra compare la parola “Last”, traduzione in inglese del suo nome d’arte, mentre sul dorso appare un occhio, simbolo di attenzione e empatia verso i suoi ascoltatori, spesso descritti come persone fragili o smarrite.

Sotto l’ombelico è tatuata la frase “Prove Them Wrong” (“Dimostra loro che si sbagliano”), un chiaro messaggio motivazionale rivolto a se stesso e al pubblico che si sente incompreso. Al centro del petto spicca anche “Against the world”, insieme alla celebre immagine della “ragazzina con palloncino” di Banksy, simbolo di speranza e innocenza da proteggere.