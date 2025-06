Clara ha commentato le voci secondo cui tra lei e Fedez ci sarebbe un flirt e raccontato come sia nata la loro collaborazione.

Di recente, Superguidatv ha avuto modo di intervistare Clara durante il Taormina Film Festival. In questa occasione la cantante ha voluto fare chiarezza sulle voci che parlano di un presunto flirt con Fedez. Ma non solo, dato che ha spiegato anche come sia nata la collaborazione musicale che ha portato alla pubblicazione di “Scelte stupide”, il loro nuovo singolo.

“Gli voglio molto bene”: le parole di Clara su Fedez

Durante l’intervista, Clara ha avuto modo di rispondere a una domanda che tutti si stanno facendo: tra lei e Fedez c’è del tenero? Ebbene, la cantante ha così commentato le voci: “Penso che il gossip faccia parte del gioco e dico: “Ok, ci sta” “. Una risposta secca che ha fatto intendere quanto l’artista sia consapevole delle voci che girino su lei e sul rapper, ma che nonostante ciò non ci dia troppo peso.

Clara ha poi spiegato come sia nata la collaborazione musicale con Fedez: “È nata naturalmente, mi ha scritto un messaggio dopo Sanremo dicendo che aveva scritto una canzone e che voleva andassi da lui in studio per scrivere“. Ma non è tutto, dato che la cantante ha rivelato di essersi affezionata al rapper: “Gli voglio molto bene, quindi sono felice dell’estate che ci aspetta“.

Il gossip tra Clara e Fedez

Come ormai è noto, sempre più persone sono convinte che tra Clara e Fedez ci sia qualcosa in più di un semplice rapporto di lavoro. In effetti, nelle ultime settimane sono circolati diversi dettagli che hanno portato le voci a essere sempre più insistenti. Stiamo per esempio parlando dell’imbarazzo di Clara durante una diretta si Twich alla domanda se fosse fidanzata, piuttosto che della foto del presunto bacio tra lei e il rapper.

In ogni caso, al momento si parla più che altro di gossip che sopratutto Fedez ha deciso di non commentare.