Elizabeth Hurley celebra il suo 60° compleanno con uno scatto audace e rivelando una nuova storia d’amore.

Elizabeth Hurley ha scelto di festeggiare il suo sessantesimo compleanno in modo indimenticabile, condividendo con il mondo uno scatto audace che celebra la bellezza del corpo e la libertà personale. L’attrice britannica si è mostrata nuda su un prato, avvolta dalla luce dorata del tramonto, in un’immagine che non solo esalta la sua bellezza senza tempo, ma segna anche un capitolo significativo nella sua vita privata.

La rivelazione di una nuova storia d’amore con il cantante country Billy Ray Cyrus, padre di Miley Cyrus, ha catturato l’attenzione dei fan, aggiungendo un tocco di romanticismo a un momento già iconico.

Una celebrazione di vita, amore e carriera

La foto, pubblicata su Instagram, mostra Elizabeth Hurley in una posa studiata ma naturale, dove le gambe piegate e le braccia strategicamente posizionate offrono un’immagine di serenità e libertà. L’attrice, nel suo post, ha scritto “Happy birthday to me! This year has already been a wild ride“, accennando al suo continuo successo come testimonial per Estée Lauder e all’anniversario del suo brand, Elizabeth Hurley Beach. Ma è la nota personale, “I’m in love“, che ha risuonato maggiormente con il pubblico, suggerendo una nuova e audace fase della sua vita personale.

Billy Ray Cyrus: l’uomo dietro l’obiettivo e nel cuore di Elizabeth

La relazione inaspettata tra Elizabeth Hurley e Billy Ray Cyrus è nata in un contesto quasi da film. Il loro incontro sul set del film “Christmas in Paradise” nel 2022 ha segnato l’inizio di una connessione che sarebbe cresciuta nel tempo.

Dopo un periodo di difficoltà per Cyrus, a seguito del suo divorzio dalla terza moglie, è stata Elizabeth a far rinascere un sorriso sul volto del cantante. “Di tutti quelli che potevano scrivermi, è stata lei“, ha dichiarato Cyrus, indicando come la loro amicizia si sia trasformata in qualcosa di più profondo e significativo.

Elizabeth Hurley e Billy Ray Cyrus sono una nuova coppia – notiziemusica.it

Una diva che riscrive le regole del glamour

Elizabeth Hurley è da sempre sinonimo di glamour e stile. La sua immagine è stata scolpita attraverso momenti iconici, come l’abito Versace con spille da balia indossato accanto a Hugh Grant. Tuttavia, la scelta di mostrarsi senza veli in uno scatto bucolico segna un cambiamento significativo.

Lontana dalla passerella, Elizabeth si presenta in una versione più autentica, costruita con attenzione ai dettagli: capelli ondulati e naturali, trucco luminoso ma discreto, e un sorriso che riflette la sua nuova armonia interiore. A 60 anni, l’attrice ha trovato un equilibrio tra carriera, maternità, amore e libertà, immortalando questo stato di grazia in una foto che rimarrà nella memoria dei suoi fan.