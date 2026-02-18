Chiello si racconta tra ispirazioni musicali diverse e nuove esperienze: un viaggio dalla trap alla cantautorato con un tocco di rock e atmosfere internazionali.

Chiello, artista versatile e poliedrico, sta attraversando un periodo di grande trasformazione artistica. Dai primi passi nel mondo della trap con FSK, ora si avvicina a un sound più cantautorale, influenzato dalle vibrazioni rock e dalle atmosfere internazionali. La sua evoluzione musicale culmina con la registrazione del nuovo album Agonia al Pachyderm Studio in Minnesota, un luogo leggendario che ospitò i Nirvana per il loro In Utero.

Questo cambiamento si riflette anche nella sua partecipazione a Sanremo, dove presenterà il brano Ti penso sempre, scritto insieme a Tommaso Ottomano. Chiello si distingue per una nuova sicurezza nelle interviste, pur preferendo la tranquillità del suo mondo interiore.

Dal trap al rock: un cambiamento di prospettiva musicale

Chiello ha sempre sentito una certa frustrazione per essere etichettato come artista trap, nonostante il suo passato con FSK. Ora, il suo approccio alla musica è cambiato radicalmente. “Parto proprio dagli strumenti, a volte addirittura dall’orchestra”, ha dichiarato, indicando una transizione verso un sound più organico e strumentale.

L’artista vede Agonia come un’evoluzione rispetto al suo primo album Oceano Paradiso, con un’influenza evidente dalle vibrazioni americane. Questo nuovo progetto rappresenta un volto diverso di Chiello, un mix di sonorità che spaziano tra rock e cantautorato.

Collaborazioni e influenze

Le collaborazioni giocano un ruolo fondamentale nel percorso artistico di Chiello. Tommaso Ottomano, con cui Chiello ha scritto Ti penso sempre, ha avuto un impatto significativo sul nuovo album. La loro amicizia si è sviluppata grazie a Lucio Corsi, che ha fatto da tramite tra i due. In Agonia si sente anche l’influenza di Elliott Smith, uno dei cantautori preferiti di Chiello.

Al Festival di Sanremo 2025, Tommaso Ottomano imbraccia la chitarra e si esibisce sul palco dell’Ariston – notiziemusica.it

Questo rende il progetto ancora più ricco e variegato, esplorando diversi generi e stili. Inoltre, la copertina dell’album, con una foto evocativa di Todd Hido, rispecchia l’atmosfera e l’idea del disco, rappresentando i conflitti interni che le persone e le case spesso celano.

Sanremo e il futuro: affrontare nuove sfide con determinazione

La partecipazione di Chiello a Sanremo segna un’importante tappa nella sua carriera. Nonostante una certa apprensione per l’evento, l’artista si concentra sul suo nuovo disco, lasciando poco spazio a distrazioni. Il supporto della famiglia è fondamentale, mentre la presenza di Colombre, co-autore di molti brani di Oceano Paradiso, offre conforto.

Chiello ha anche scelto di collaborare con Morgan, artista controverso ma di grande talento, per il valore artistico che apporta. L’esperienza in Minnesota ha rafforzato i legami con i musicisti, creando un ambiente di lavoro stimolante e produttivo. Chiello continua a crescere come artista, esplorando nuove direzioni e abbracciando le influenze che lo ispirano.