Achille Lauro lancia Fondazione Madre: un impegno concreto per sostenere i giovani fragili attraverso progetti innovativi e inclusivi.

Achille Lauro, noto cantante e artista poliedrico, ha dato vita a un’iniziativa che esce dai confini della musica per abbracciare le fragilità dei giovani. Con Fondazione Madre, Lauro si propone di offrire un sostegno reale ai ragazzi e ragazze in difficoltà, promuovendo un ambiente di cura e ascolto.

Al fianco di Lauro, l’imprenditore Andrea Marchiori e la direttrice Lorella Marcantoni, insieme a un comitato tecnico-scientifico, lavorano per realizzare progetti volti a valorizzare la dignità umana e le relazioni interpersonali. Tra le prime iniziative, Casa Ragazzi Madre e Ali tra le corsie mirano a creare spazi di accoglienza e dialogo per i giovani più vulnerabili.

La nascita di Fondazione Madre

Achille Lauro ha spiegato che Fondazione Madre è un impegno nato dal desiderio di offrire una seconda possibilità a chi sembra non averne più. Il nome stesso, Madre, evoca i concetti di cura e protezione, mentre il simbolo della farfalla rappresenta l’evoluzione e il cambiamento.

Il cofondatore Andrea Marchiori ha sottolineato come l’iniziativa fosse un desiderio comune, che ora prende forma grazie a un gruppo di esperti nel terzo settore, come Clementina Cordero di Montezemolo, Arnoldo Mosca Mondadori e Giuliana Baldassarre. Il progetto si distingue per la sua capacità di mettere al centro la persona, promuovendo relazioni umane autentiche.

Casa Ragazzi Madre: Un rifugio per giovani in difficoltà

Uno dei progetti pilota di Fondazione Madre è Casa Ragazzi Madre, una struttura di accoglienza a Zagarolo, nei pressi di Roma, destinata a giovani tra gli 11 e i 21 anni. Questa iniziativa risponde alle esigenze di un’impresa sociale locale, storicamente legata alla famiglia di Achille Lauro, e si rivolge a ragazzi con problematiche di dipendenza, salute mentale e comportamenti a rischio. Casa Ragazzi Madre sarà gestita direttamente dai promotori, garantendo un ambiente sicuro e accogliente per chi necessita di supporto.

Ali tra le corsie: Un progetto parallelo

In parallelo a Casa Ragazzi Madre, Ali tra le corsie si propone di offrire ascolto e supporto ai giovani più fragili nei reparti pediatrici e negli Istituti Penali per i Minorenni. Questo progetto coinvolge artisti, sportivi e professionisti in incontri e laboratori, offrendo ai ragazzi marginalizzati la possibilità di interagire e crescere. L’iniziativa punta a creare un dialogo costruttivo e un ambiente di inclusione, in cui i giovani possano sentirsi valorizzati e compresi.