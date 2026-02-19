Gabry Ponte sarà la stella che illuminerà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 con la sua musica dance ed elettronica.

Nelle maestose mura dell’Arena di Verona, il prossimo 22 febbraio, Gabry Ponte sarà il protagonista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026. Dopo aver assistito a una spettacolare apertura con figure di spicco come Laura Pausini, Andrea Bocelli e Mariah Carey, sarà il DJ torinese a prendere il testimone per concludere l’evento sportivo.

La sua emozione e il suo orgoglio come italiano sono palpabili nel video condiviso sui social, in cui Ponte sottolinea il profondo significato di unione che lega musica e sport. Con una carriera costellata da dischi di Diamante e Platino, Gabry Ponte si appresta a portare sul palcoscenico una celebrazione musicale che promette di essere memorabile.

La scelta di Gabry Ponte

Gabry Ponte non è nuovo a eventi di grande portata. Con tre dischi di Diamante e 50 di Platino, si è affermato come uno dei DJ e producer italiani più influenti. La decisione di coinvolgerlo per la chiusura delle Olimpiadi 2026 all’Arena di Verona riflette il desiderio di mescolare la bellezza e l’energia, un tema centrale dell’evento, denominato Beauty in Action.

La musica dance ed elettronica, marchio di fabbrica di Ponte, sarà la colonna sonora di una serata che intende celebrare la trasformazione dei suoni e delle emozioni in un contesto storico e suggestivo come quello veronese.

Gabry Ponte

Un passaggio di testimone verso nuovi orizzonti olimpici

La cerimonia di chiusura non solo segnerà la conclusione dei Giochi Invernali, ma anche un simbolico passaggio di testimone verso Los Angeles, città che ospiterà le prossime Olimpiadi estive. L’evento, realizzato in collaborazione con Filmmaster, sarà un trampolino di lancio per nuovi progetti e future edizioni dei Giochi. Gabry Ponte, con la sua energia e carisma, sembra essere la figura perfetta per concludere in bellezza un evento così significativo, unendo il passato e il futuro attraverso la musica.

Progetti futuri per Gabry Ponte

Oltre alla cerimonia di chiusura, Gabry Ponte ha già in programma un altro appuntamento imperdibile per il 2026. Dopo il successo del suo spettacolo sold-out del 2023, il DJ tornerà ad esibirsi allo stadio di San Siro. Il concerto-evento, previsto per il 27 giugno, promette di portare la sua musica dance a nuovi livelli, trasformando lo stadio milanese in un immenso dancefloor. Questi eventi non solo sottolineano il suo impatto sulla scena musicale contemporanea, ma confermano anche il suo ruolo di ambasciatore della musica elettronica italiana nel mondo.