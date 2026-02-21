Dargen D’Amico ritorna a Sanremo 2026 con un brano che esplora l’intelligenza artificiale e le sue implicazioni sociali e culturali.

Dargen D’Amico, noto per il suo spirito provocatore e il suo approccio critico alla musica, fa il suo ritorno al Festival di Sanremo 2026 con il brano “AI AI”. Questa nuova partecipazione segna un ritorno importante per l’artista, dopo la polemica del 2024 quando portò sul palco dell’Ariston “Onda alta”, un brano che trattava temi controversi come la politica, l’immigrazione e il genocidio a Gaza. Ora, con “AI AI”, Dargen si concentra sull’intelligenza artificiale, un argomento di grande attualità che invita a riflettere su come questa tecnologia stia trasformando la nostra percezione della realtà.

Il ritorno di Dargen D’Amico e il significato di “AI AI”

Dopo un’assenza di due anni dalla Rai, Dargen D’Amico torna con un brano che non è stato scritto dall’intelligenza artificiale, sebbene l’artista avesse inizialmente pensato di sfruttare questa provocazione. Il tema del brano “AI AI” non demonizza la tecnologia, ma piuttosto riflette su come viene utilizzata e le sue potenziali conseguenze.

Dargen esprime preoccupazione per le categorie più fragili e il controllo della popolazione, sottolineando la mancanza di regolamentazioni che proteggano i bambini. Secondo Dargen, l’uso dell’AI da parte delle istituzioni, come la Polizia di Torino che ha modificato foto di scontri di piazza, è un segnale inquietante che richiede una maggiore attenzione.

Dargen D’Amico

La coerenza artistica e la sua visione critica della società

Coerente con il suo stile, Dargen D’Amico affronta il tema dell’intelligenza artificiale con una lente critica, richiamando l’attenzione su come la tecnologia possa distorcere la realtà e influenzare la nostra capacità di discernimento. L’artista evidenzia come, a causa della tecnologia, abbiamo perso sensibilità e spirito critico, incapaci di distinguere tra vero e falso.

Dargen, con il suo approccio tragicomico, continua a esplorare la complessità della realtà attraverso la musica, rimanendo fedele alla sua visione di un mondo in cui le verità sono manipolabili e i confini tra reale e virtuale sono sempre più sfumati.

Nuovo album in arrivo: “Doppia Mozzarella”

Oltre alla partecipazione a Sanremo, Dargen D’Amico si prepara all’uscita del suo nuovo album “Doppia Mozzarella” il 27 marzo. Questo disco, frutto di due anni di lavoro con musicisti fidati, rappresenta per Dargen un’occasione per godere del processo creativo e condividere idee. L’artista riconosce il conflitto tra il suo ruolo di musicista e la pressione del palco, ma si dice carico di canzoni e idee nuove. Nonostante la rapidità con cui oggi si consumano i dischi, Dargen ha deciso di mettere tutto ciò che ha vissuto dal 2024 ad oggi in questo progetto, rimanendo un osservatore critico e un narratore dei tempi moderni.