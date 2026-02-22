Il ritorno degli U2 con ‘Days of Ash’, un EP inedito che fonde musica e poesia in un potente messaggio politico di resistenza e solidarietà.

In un periodo di incertezza globale, gli U2 fanno il loro ritorno con ‘Days of Ash’, un EP che non solo offre nuova musica, ma anche un commento incisivo sugli eventi mondiali. Il progetto, nato durante le sessioni di registrazione del loro prossimo album, si distingue per il suo carattere politico e per l’emozione che trasmette.

Bono Vox, il frontman della band, sottolinea l’urgenza di condividere questi brani carichi di sfida e lamento con il mondo. I proventi dell’EP riflettono questo impegno, essendo destinati a organizzazioni come Amnesty International e l’UNHCR, a sottolineare l’importanza della solidarietà in un’epoca di crisi.

U2

Un EP che racconta storie di dolore e speranza

L’EP ‘Days of Ash’ include cinque brani che raccontano storie di persone comuni, colpite da eventi devastanti. Tra queste, una madre uccisa dall’ICE a Minneapolis e una ragazza adolescente iraniana che perse la vita durante le proteste del 2022. In particolare, il brano ‘Yours Eternally’ trae ispirazione dalla storia del frontman della band ucraina Antytila, Taras Topolia, che si esibisce insieme a Ed Sheeran.

Bono e The Edge hanno incontrato Taras a Kiev nel 2022, un episodio che ha influenzato profondamente la creazione della canzone. Questo brano, accompagnato da un corto diretto dal regista ucraino Ilya Mikhaylus, rappresenta un potente messaggio di resistenza. L’EP non si limita a raccontare storie di dolore, ma anche di speranza, come nel caso del brano dedicato alla Palestina, che esprime la possibilità di una soluzione pacifica.

Il ritorno di ‘Propaganda’

Oltre all’EP, gli U2 riportano in vita ‘Propaganda’, la storica rivista digitale della band. Questa edizione speciale, intitolata ‘U2 – Days Of Ash: Six Postcards From The Present… Wish We Weren’t Here’, propone interviste esclusive e contenuti inediti, tra cui conversazioni con il regista Ilya Mikhaylus e il produttore Pyotr Verzilov.

La rivista offre anche i testi delle canzoni e riflessioni dei membri della band, fornendo ai fan un’esperienza più completa e intima del progetto. Disponibile sia in formato digitale che cartaceo in edizione limitata, ‘Propaganda’ funge da ponte tra la musica degli U2 e i loro impegni sociali, rendendo il progetto ancora più significativo.

Uno sguardo al futuro con un nuovo album in arrivo

Con ‘Days of Ash’, gli U2 non solo riflettono sugli eventi attuali, ma guardano anche al futuro con ottimismo. La band ha annunciato che il loro prossimo album uscirà entro l’anno, promettendo di includere canzoni di festa che contrappongono la loro energia positiva alle difficoltà del presente. Bono sottolinea l’importanza di opporsi alla normalizzazione delle ingiustizie e di mantenere la speranza, citando la frase “Se hai la possibilità di sperare, è un dovere farlo”.

Questo nuovo lavoro segnerà il quindicesimo album della carriera degli U2 e il primo dopo ‘Songs of Experience’ del 2017. Con il loro consueto mix di musica e messaggi sociali, gli U2 continuano a dimostrare il loro impegno verso la creazione di un mondo migliore.