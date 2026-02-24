Durante la ventesima puntata di Amici 25, Angie conquista il serale con una performance emozionante, mentre Simone resta al palo dopo voti negativi.

La ventesima puntata di Amici 25 riserva sorprese e colpi di scena per gli appassionati del talent show. L’attenzione è focalizzata su due alunni, una cantante e un ballerino, proposti per l’accesso al serale. Angie, cantante del team Cuccarini, riesce finalmente a ottenere l’agognata maglia dorata dopo aver conquistato il sì della professoressa Pettinelli con una toccante esibizione. D’altro canto, il danzatore Simone non riesce a convincere il prof Emanuel Lo e torna al banco senza la maglia oro. La puntata si distingue anche per una giuria inedita composta da membri del pubblico, con la partecipazione di ospiti come Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato.

Il trionfo di Angie e la giuria popolare

Per la cantante Angie, la ventesima puntata di Amici 25 segna una svolta. Dopo vari tentativi, riesce ad accedere al serale grazie alla sua interpretazione di Die on This Hill di Sienna Spiro in una versione piano e voce. Questa performance riesce a convertire i precedenti no della professoressa Pettinelli in un sì deciso.

La giuria di questa puntata, composta da membri del pubblico, tre per il canto e due per il ballo, rappresenta una novità assoluta per il programma. Questo elemento aggiunge un ulteriore livello di imprevedibilità e coinvolgimento del pubblico, che ha potuto esprimere il proprio giudizio direttamente in studio.

Simone e la sfida della danza

Simone, uno dei ballerini proposti per l’esame di accesso al serale, vive un momento di delusione. Nonostante le sue qualità, i voti negativi del prof Emanuel Lo lo costringono a tornare al banco senza la maglia oro. Durante la gara di ballo, Simone si esibisce in una veste modern, dimostrando movimento fluido e grande capacità espressiva.

Tuttavia, la sua specialità resta la breakdance, dove mostra un’abilità senza pari. La competizione si fa sempre più serrata, con soli otto posti ancora disponibili per il serale, aumentando la pressione sugli studenti.

Le esibizioni di canto tra nuove sfide e conferme

La gara di canto della ventesima puntata vede diverse esibizioni che mettono in luce il talento degli alunni. Elena, appena passata alla squadra di Rudy Zerbi, si esibisce con Fade of Lines, mentre Riccardo interpreta Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani. Angie, dopo il successo dell’esame, si cimenta in Back to Black di Amy Winehouse, ma la sua interpretazione non riesce a eguagliare il livello della performance precedente.

Rudy Zerbi

Valentina e Gard affrontano nuove sfide, con Gard che si distingue per la scelta insolita di Karma dei The Kolors, mentre Lorenzo chiude con grinta la competizione con Tutta la Vita di Noemi. Queste esibizioni dimostrano la varietà di stili e talenti presenti nella scuola, offrendo al pubblico uno spettacolo sempre avvincente.

La gara di ballo e le nuove prospettive

La competizione di ballo non è meno intensa. Antonio apre la gara con un passo a due che mette in mostra il suo carattere e la sua personalità. Simone, nonostante la delusione per l’accesso al serale, impressiona il pubblico con una performance modern caratterizzata da un movimento fluido. Nicola, con una tecnica quasi impeccabile, mostra il suo potenziale, mentre Giulia compie un salto di qualità nella coreografia con Francesco. Queste esibizioni sottolineano l’alto livello di competizione e la continua evoluzione degli allievi, sempre più determinati a conquistare un posto nel serale.