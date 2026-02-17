Una delle artiste più promettenti della scena musicale italiana, Madame, si prepara a conquistare i festival estivi del 2026 con un tour esclusivo.

Madame, il fenomeno musicale che ha conquistato l’Italia, ha appena annunciato il suo tour estivo 2026, promettendo di portare la sua musica unica e coinvolgente sui palchi dei maggiori festival del paese. L’artista, che ha saputo imporsi nel panorama musicale italiano grazie a una combinazione di talento e carisma, sarà protagonista di un tour che abbraccerà l’intera penisola. I biglietti sono disponibili a partire da oggi, venerdì 13 febbraio, tramite TicketOne e nei punti vendita abituali.

Organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti, in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, il tour vedrà Madame esibirsi in alcune delle location più iconiche d’Italia, offrendo ai fan l’opportunità di vivere un’esperienza musicale straordinaria.

I dettagli del tour estivo di Madame

Il Madame Tour Estate 2026 si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’estate musicale italiana. Le date annunciate comprendono tappe in festival prestigiosi come il Rugby Sound Festival di Legnano, il Flowers Festival di Collegno e il Live in Genova Festival. La tournée proseguirà poi con esibizioni all’Anima Festival di Cervere, al Villafranca Festival 2026 e all’Udine Vola 2026.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono anche lo Zoo Music Fest di Pescara e gli spettacoli presso l’Arena della Regina a Cattolica e Villa Bertelli Live a Forte dei Marmi. Il viaggio musicale di Madame culminerà con le esibizioni al Dream Pop Fest di Palermo e al Festival Taormina Arte, chiudendo una serie di appuntamenti che promettono di essere memorabili.

Il successo di Madame: dal debutto al tour

Madame, all’anagrafe Francesca Calearo, ha iniziato la sua ascesa nel mondo della musica nel 2018 con il singolo Sciccherie. Tuttavia, è stato nel 2021 che ha raggiunto il successo mainstream, grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Voce, una canzone che ha conquistato il pubblico e la critica, portandola a vincere la Targa Tenco per la miglior canzone.

Il suo album di debutto eponimo ha consolidato la sua posizione nel panorama musicale, e da allora ha collaborato con alcune delle maggiori star italiane, tra cui Marco Mengoni, Sfera Ebbasta e Marracash. La sua carriera è costellata di riconoscimenti, tra cui oltre cinquanta certificazioni tra platino e oro.

Un talento in continua evoluzione

Nel 2023, Madame ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo con il brano Il Bene nel Male, parte del suo secondo album L’amore. Questo progetto discografico ha ulteriormente dimostrato la sua crescita artistica e la capacità di rinnovarsi. Madame è ora considerata una delle artiste più influenti della sua generazione, combinando abilmente testi profondi con sonorità innovative.