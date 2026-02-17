Alla diciannovesima puntata di Amici 25, i primi tre talenti conquistano l’accesso al serale tra esibizioni mozzafiato e giudici illustri.

La diciannovesima puntata di Amici 25 segna una tappa fondamentale nel percorso degli allievi: sono stati assegnati i primi tre posti per il serale, un traguardo ambito da tutti. Tra esibizioni di grande intensità e performance giudicate da esperti del settore, Emiliano, Alex e Michele sono i primi a indossare la prestigiosa maglia oro.

Mentre Emiliano e Alex si distinguono nella categoria danza, Michele conquista il suo posto nelle performance di canto, mostrando una versatilità notevole. Con la partecipazione di figure di spicco come Giusy Ferreri e Drusilla Foer, la competizione si fa sempre più avvincente, dimostrando come ogni esibizione sia un passo verso il sogno di molti giovani artisti.

Drusilla Foer

Emiliano, Alex e Michele: i protagonisti

La puntata inizia con l’assegnazione delle maglie d’oro, un riconoscimento che permette ai talenti di accedere direttamente al serale. Emiliano, allievo della Celentano, è il primo a ottenere questo onore grazie alla sua eccellente posizione nella classifica di ballo. Alex, proposto dalla maestra Peparini, segue a ruota, distinguendosi come ballerino di latino. Michele, invece, brilla nella categoria canto.

Dopo aver eseguito brani complessi come Versace on the Floor di Bruno Mars e La Fine di Tiziano Ferro, si aggiudica la maglia grazie alla sua capacità di emozionare e sorprendere. Questi tre artisti rappresentano l’eccellenza della scuola di Amici 25, inaugurando una nuova fase del programma.

La sfida canora

Le gare di canto della diciannovesima puntata vedono protagonisti gli studenti che, per questa occasione, scelgono personalmente i brani da eseguire. A giudicare le loro performance, Giusy Ferreri, che inaugura la serata con il suo nuovo brano Musica Classica, e Drusilla Foer. Tra i concorrenti, Elena, con una versione cantautorale di Rolling in the Deep di Adele, e Lorenzo, che presenta Il Morso di Tyson di Brunori Sas, mostrano il loro talento e la loro crescita artistica. Michele, con un’intensa esecuzione di Lewis Capaldi, e Gard con L’elefante e la farfalla di Michele Zarrillo, si distinguono per l’emozione trasmessa.

La gara di ballo tra tecnica e passione

Nella gara di ballo, i concorrenti dimostrano le loro abilità sotto lo sguardo esperto di giudici come Oriella Dorella, Anbeta Toromani e Raimondo Todaro. Alex apre la competizione mostrando progressi significativi nel suo percorso. Nicola, nuova promessa della Celentano, affronta un passo a due classico con Chiara, mentre Emiliano continua a incantare con la sua leggerezza.

Simone, con la sua capacità di sorprendere, e Kiara, con la sua energia ed espressività, completano un quadro di performance di alta qualità. I giudici riconoscono il talento di questi giovani artisti, sottolineando l’importanza della tecnica e della passione in ogni movimento.