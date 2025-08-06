Chi è Sayf, il rapper di Sto bene al mare con Marco Mengoni e Rkomi

Sayf: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper genovese protagonista di un tormentone con Marco Mengoni.

Sono diversi i rapper italiani di seconda generazione che stanno cambiando il volto e la storia della nostra musica, in particolare dell’hip hop e del canone musicale più amato dai giovani. Oltre ai vari Baby Gang, Neima Ezza e Ghali, dal 2025 ha cominciato a farsi strada nella nostra musica un altro nome che promette di dare un contributo importante a questa trasformazione: Sayf. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Sayf: biografia e carriera

Adam Sayf Viacava, questo il nome completo di Sayf, è nato nel 1999, probabilmente a Genova. Di origni italo-tunisine, si appassiona molto presto al mondo della musica ascoltando non solo rap europeo, ma anche samba, cumbia e canzoni melodiche italiane, dimostrando grande apertura mentale e una voglia di emergere anche grazie a caratteristiche uniche che ne fanno uno degli artisti più originali della sua generazione.

Microfono cantante – notiziemusica.it

Con la sua capacità di unire street rap e cantautorato, si fa strada nella scena genovese partecipando ai live di artisti di grandissimo successo, non solo nella città ligure, come Izi, Bresh, Disme e Vaz Tè, facendosi notare al grande pubblico per la sua attitudine e un sound che spicca rispetto a quello di altri artisti.

In particoalre, a dargli un discreto successo sono brani come Chanelina Soubrette con Ele A e Disme e Genovarabe, titolo peraltro del collettivo di cui fa parte insieme ad altri rapper genovesi di origini straniere.

Nel 2025 pubblica il suo primo EP, Se Dio vuole, tappa importantissima per la sua carriera e per la sua proiezione verso il mainstream della scena rap attuale. La svolta da questo punto di vista arriva con l’estate, quando pubblica il singolo Sto bene al mare, tormentone estivo di Marco Mengoni e Rkomi, due big della musica italiana. Il primo passo di una carriera che potrebbe esplodere da un momento all’altro.

La vita privata di Sayf: moglie e figli

Sulla vita sentimentale del rapper di origini tunisine non abbiamo alcuna informazione. Non sappiamo se sia fidanzato, ma non dovrebbe avere dei figli al momento.

Sai che…

– Ha origini tunisine da parte di madre, italiane da parte di padre.

– Non solo cantante, è anche produttore.

– Ha collaborato con artisti del calibro di Rhove, Sethu e molti altri ancora.

– Dovrebbe essere rimasto a vivere a Genova, città fondamentale per la musica italiana.

– Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram ha un account da centinaia di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Sayf, ecco una playlist presente su Spotify: