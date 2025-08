Chi è Neri Marcorè, attore e comico italiano con la passione per la musica

Neri Marcorè: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’attore e cantante con la passione per la musica.

Attore, comico, conduttore televisivo e radiofonico, Neri Marcorè è un artista poliedrico e ricco di talento. Un artista che, nel corso della sua carriera, si è più volte messo alla prova anche con la musica, grazie a una passione straordinaria e anche all’amicizia con alcuni dei più grandi cantautori italiani. Scopriamo insieme alcune curiosità su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Neri Marcorè: biografia e carriera

Neri Marcorè è nato a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, il 31 luglio 1966 sotto il segno del Leone. Dotato di un talento naturale e di una propensione per il mondo dello spettacolo, si fa conoscere a livello nazionale per la prima volta nel 1988, vincendo una puntata de La Corrida di Corrado.

Microfono – notiziemusica.it

Pochi anni dopo partecipa come imitatore concorrente al programma televisivo Stasera mi butto, arrivando fino in finale. Viene quindi scritturato dal programma Ricomincio da due, condotto da Raffaella Carrà su Rai 2, e conquista così una visibilità prolungata a livello nazionale.

Senza frenare la sua formazione, in quegli stessi anni studia come doppiatore, debuttando pochi anni dopo sia in questo ruolo che come attore teatrale. Il debutto al cinema arriva invece nel 1994 con il film Ladri di cinema di Piero Natoli.

Tra la fine degli anni Novanta rafforza la sua fama a livello nazionale lavorando in film di un certo successo come Ravanello pallido e trasmissioni come L’ottavo nano. Dal 2002 al 2004 collabora con la Gialappa’s Band in Mai dire Domenica, mentre nel 2003 ottiene una nomination ai David di Donatello come miglior attore per il suo ruolo ne Il cuore altrove di Pupi Avati. Un successo straordinario replicato, nel 2006, con la pellicola La seconda notte di nozze, sempre di Avati.

Sempre più apprezzato, sia come attore che come imitatore e comico, nel 2008 omaggia Giorgio Gaber con uno spettacolo, Un certo signor G., in cui interpreta le canzoni e i monologhi del celebre cantautore milanese. Sempre nell’ambito del teatro canzone, tra il 2008 e il 2010 è protagonista anche di uno spettacolo con Luca Barbarossa, Attenti a quei due.

Luca Barbarossa – notiziemusica.it

La sua carriera musicale si irrobustisce in questi anni, grazie anche al suo contributo a un album di Bungaro, nel brano Piacere di vederti (da cui co-scritto) e nel brano Al mercato di Claudio Baglioni, inserito nell’album Q.P.G.A.

Grande protagonista del mondo del cinema e della televisione italiana, contemporaneamente non abbandona il mondo della musica. Nel 2017 è, ad esempio, testimonial e ideatore di RisorgiMarche, un festival con tredici concerti che vedere, tra i protagonisti, artisti come Niccolò Fabi, Samuele Bersani, Daniele Silvestri, Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori e molti altri.

Cosa fa oggi Neri Marcorè

Ancora vicinissimo al mondo della musica, nel 2023 è stato protagonista a teatro con lo spettacolo musicale La buona novella, ispirato all’omonimo album di Fabrizio De André. Inoltre, ha prestato la voce ai brani Noi in musica e Musica in noi scritti da Guccini per l’album Cartoline da qui dei Nomadi.

Grande amico di Paolo Benvegnù, nel 2024 ha registrato con lui il brano 27/12 all’interno dell’album È inutile parlare d’amore, ultimo lavoro del noto cantautore prima della sua improvvisa scomparsa. Nell’estate 2025 è quindi partito in tour per un nuovo spettacolo teatral-musicale.

La vita privata di Neri Marcorè: moglie e figli

Sposato dal 1995 con Selene, donna che ha preferito mantenersi lontana dal mondo dello spettacolo, ha avuto tre figli, Arianna nel 1999 e i gemelli Elia e Nicola nel 2002.

Sai che…

– Si è fatto conoscere dal pubblico, soprattutto nelle Marche, fin da giovanissimo, partecipando a diversi show già all’età di 12 anni.

– Nel 1990 ha conseguito il diploma di interprete parlamentare in inglese e tedesco.

– Tra i suoi tanti lavori a livello di doppiaggio, spicca quello nel film Disney Pixar Up!, in cui presta la voce a Dug.

– Nel 2013 ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo, sostituendo anche Carlo Verdone come membro della Giuria di qualità quando l’attore romano ha dovuto dare forfait per un problema di salute.

– Ha vinto nel 2022 la Targa Quelli che cantano Fabrizio al premio intitolato al cantautore genovese.

– Segue il calcio ed è un tifoso dell’Ascoli e della Juventus.

– Non sappiamo se sia rimasto a vivere nelle Marche o si sia trasferito a Roma per motivi di lavoro.

– Anche sui suoi guadagni e il suo patrimonio non abbiamo informazioni ufficiali.

– Su Instagram ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Neri Marcorè, ecco una playlist presente su Spotify: