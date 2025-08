Chi è Ruggero de I Timidi, il cantautore e comico di Timidamente io

Ruggero de I Timidi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul personaggio interpretato da Andrea Sambucco.

Personaggio amatissimo sui social, e non solo, Ruggero de I Timidi è il progetto comico-musicale di uno degli attori e autori più apprezzati dal pubblico di internet. Un artista che è stato in grado di costruirsi una carriera sul web, per poi portarla anche nel mondo reale, tra teatri, piazze e concerti in ogni location. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua vita artistica e privata.

Chi è Ruggero de I Timidi: biografia e carriera

Andrea Sambucco, questo il nome dell’attore che ha dato vita a Ruggero de I Timidi, è nato a Udine il 9 luglio 1975 sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica fin da ragazzo, Andrea suona la chitarra già a 14 anni, prendendo lezioni dal polistrumentista Roby Colella.

Comincia la sua carriera da cantautore nel 2001, prendendo parte ad alcuni eventi locali. Dopo aver pubblicato il suo primo EP e il suo primo album, entrambi prodotti dall’etichetta indipendente Kennydog Records, raggiunge i primi successi solo con il cambio di stile che si autoimpone nel disco successivo.

Con La stagione del beltempo del 2004 Andrea inizia, infatti, a inserire elementi demenziali nei suoi testi, cominciando ad attirare l’attenzione del pubblico, interessato più alla componente comica dei suoi show, che non alla componente puramente musicale.

Da questo momento in poi, inizia a presentarsi sul palco con costumi estrosi, diventando uno dei personaggi più interessanti dell’underground cabarettistico italiano. Se come musicista non riesce a confermare il successo di pubblico, come comico Sambucco capisce di avere un grande potenziale. Anche per questo motivo, mette da parte la musica per dare maggior spazio alla sua vena comica.

Grazie a questa svolta, si impone definitivamente all’attenzione mediatica. Conquista diversi premi, tra cui il Cabawave di Arezzo nel 2005, e viene invitato anche in alcuni programmi televisivi, tra cui L’eredità e Cultura moderna, facendo invece il suo esordio in programmi comici nel 2008 all’interno di Central Station, per poi passare a Colorado Cafè e Zelig Off.

Si dedica quindi anche al teatro, scrivendo vari spettacoli comici di buon successo. Non abbandona però definitivamente la musica. Proprio nel 2011 dà infatti vita al personaggio di un meteorologo che indossa un parrucchino nero a caschetto. Quel meteorologo diventerà presto Ruggero de I Timidi.

Il debutto di Ruggero arriva nel 2013, con la pubblicazione del singolo Timidamente io, una paroda dei crooner degli anni Cinquanta, con un testo irriverente e demenziale basato sul tema dello squirting. Il brano ottiene un successo clamoroso, grazie anche al tam tam sui social, e permette ad Andrea di riprendere in mano la sua carriera musicale.

L’anno dopo partecipa al programma Tu si que vales, arrivando al terzo posto, per poi dare alle stampe il primo vero album come Ruggero, Frutto proibito. La sua fama cresce enormemente in poco tempo, portando addirittura all’organizzazione, nel 2018, del primo Raduno Timido con molti dei suoi fan. La dimostrazione di quanto Ruggero sia diventato non più solo un personaggio, ma un punto di riferimento per tanti, il capofila di quei “timidi” che continuano ad affollare tutti i suoi show.

Cosa fa oggi Ruggero de I Timidi

Continua la sua carriera con diversi spettacoli in giro per l’Italia. Anche nel 2025 ha dato il via a un tour estivo di grandissimo successo.

La discografia in studio

2002 – s.e.m.p.l.i.c.e. <!>

2004 – La stagione del beltempo

2015 – Frutto proibito

2018 – Giovani emozioni

La vita privata di Ruggero de I Timidi: moglie e figli

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita sentimentale, ma sappiamo che è sposato con Fabiana Incoronata Bisceglia. Tra l’altro, la consorte compare spesso al fianco di Ruggero anche sul palco, esibendosi come Faby Q.

Sai che…

– Ha formato il suo primo gruppo, i TFR, con due compagni di classe.

– Si è iscritto al DAMS di Bologna, senza terminare gli studi.

– Ha lavorato anche come animatore per bambini.

– Il nome di Ruggero è una parodia di quello di Mal dei Primitives.

– Tra le sue maggiori ispirazioni ci sono tutti i grandi nomi della musica demenziale italiana, oltre che del cantautorato, dagli Squallor agli Skiantos, passando per Giorgio Gaber. Non mancano però influenze anche dall’estero, con un occhio particolare per l’attore Andy Kaufman.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Per quanto riguarda la residenza, dovrebbe aver scelto di stabilirsi a Milano.

– Su Instagram Ruggero ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

