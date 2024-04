Natalia Barbu: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante moldava protagonista all’Eurovision.

All’Eurovision 2024 la Moldavia ha scelto di affidarsi all’eleganza e all’esperienza di una cantante che vanta un curriculum di tutto rispetto e una carriera con all’attivo già quattro album. Si tratta di Natalia Barbu, un’artista pronta a giocarsi una sorta di jolly della vita. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Natalia Barbu: biografia e carriera

Natalia Barbu è nata a Bălți il 22 agosto 1979 sotto il segno del Leone. Appassionata di musica fin da bambina, ha imparato a suonare il violino in giovane età, e ha cominciato a la propria carriera suonando all’interno di un gruppo, i Trigon.

Moldavia

Da solista comincia il proprio percorso artistico con la Cat Music, nel 2006. Il suo talento emerge prepotentemente nel giro di pochi mesi, e così la TRM decide di puntare su di lei per l’Eurovision Song Contest 2007 in programma a Helsinki. Con il brano Fight Natalia riesce a stupire tutti, supera la semifinale agevolmente e riesce a piazzarsi al decimo posto in finale, un risultato storico.

Dopo questa grande esperienza, ha continuato la sua carriera in patria, pubblicando una serie di lavori e di singoli anche in collaborazione con Radu Sârbu. Nel 2013 ha provato a tornare all’Eurovision, stavolta per rappresentare la Romania, senza riuscire ad avere successo nel processo di selezione. Ma non ha gettato la spugna e, dopo essere tornata nel mondo della musica con un nuovo album nel 2021, si è rilanciata ancora una volta in ottica eurovisiva.

Cosa fa oggi Natalia Barbu?

Nel 2024 ha accettato di prendere parte al format per la selezione del rappresentante della Moldavia all’Eurovision. Nonostante non fosse l’artista più giovane del lotto, è riuscita con la sua In the Middle a stupire gli scettici, e ha conquistato un trionfo che le ha permesso di qualificarsi all’evento che si terrà a Malmö.

Natalia Barbu: la discografia in studio

2001 – Între ieri și azi

2003 – Zbor de dor

2009 – Interpreta Natalia Barbu

2021 – La capatul cerului

La vita privata di Natalia Barbu: marito e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale, ma a quanto trapela sui social sembrerebbe felicemente sposata. Sarebbe inoltre madre di due figli.

Sai che…

– Natalia è una figlia d’arte. Sua madre è la cantante Ana Barbu.

– Dove vive Natalia? Non sappiamo se risieda stabilmente in Moldavia o si sia trasferita all’estero per cercare maggior fortuna.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Natalia Barbu ha un account da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Natalia Barbu, ecco una playlist presente su Spotify:

